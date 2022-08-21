Bayramov’u takibe aldı

Şampiyonlar Ligi ön eleme ve Play off turlarında dikkat çeken oyun ortaya koyan Azerbaycan ekibi Karabağ'da oyuncuların bireysel performansları da öne çıktı. Karabağ'da özellikle Qarayev ve Toral Bayramov Türk futbol takımlarının radarına girerken Bayramov Galatasaray'ın da listesine eklendi.
ŞampiyonlarLigi ön eleme ve Play off turlarında dikkat çeken oyun ortaya koyan Azerbaycan ekibi Karabağ'da oyuncuların bireysel performansları da öne çıktı. Karabağ'da özellikle Qarayev ve Toral Bayramov Türk futbol takımlarının radarına girerken Bayramov Galatasaray'ın da listesine eklendi. Galatasaray scout ekibinin yakından izlediği ve olumlu rapor verdiği oyuncu için menajeri ile temasa geçildiği öğrenildi.