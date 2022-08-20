Torreira nefis oynadı

Lucas Torreira, ilk kez bir lig maçına ilk 11'de çıktı. Ümraniyespor maçında 90 dakika sahada kalan Torreira, oyunuyla mest etti. 8 ikili mücadelenin 5'ini kazanan yıldız, 3 de top kaptı. 9 sahipsiz top kazanan ve 11 bin 541 metreyle takımın en fazla koşanı olan Torreira, yüzde 92'lik pas isabet oranı yakaladı.
Lucas Torreira, ilk kez bir lig maçına ilk 11'de çıktı. Ümraniyespor maçında 90 dakika sahada kalan Torreira, oyunuyla mest etti. 8 ikili mücadelenin 5'ini kazanan yıldız, 3 de top kaptı. 9 sahipsiz top kazanan ve 11 bin 541 metreyle takımın en fazla koşanı olan Torreira, yüzde 92'lik pas isabet oranı yakaladı.