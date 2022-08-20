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Torreira nefis oynadı

Lucas Torreira, ilk kez bir lig maçına ilk 11'de çıktı. Ümraniyespor maçında 90 dakika sahada kalan Torreira, oyunuyla mest etti. 8 ikili mücadelenin 5'ini kazanan yıldız, 3 de top kaptı. 9 sahipsiz top kazanan ve 11 bin 541 metreyle takımın en fazla koşanı olan Torreira, yüzde 92'lik pas isabet oranı yakaladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 06:50
Torreira nefis oynadı
Lucas Torreira, ilk kez bir lig maçına ilk 11'de çıktı. Ümraniyespor maçında 90 dakika sahada kalan Torreira, oyunuyla mest etti. 8 ikili mücadelenin 5'ini kazanan yıldız, 3 de top kaptı. 9 sahipsiz top kazanan ve 11 bin 541 metreyle takımın en fazla koşanı olan Torreira, yüzde 92'lik pas isabet oranı yakaladı.
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