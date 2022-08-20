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Öp Gomis'in elini!

İlk hafta Antalya’da attığı golle Cimbom’a 3 puanı getiren Fransız yıldız, Ümraniyespor’u da dün tek başına yıktı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 06:50
Öp Gomis'in elini!
Galatasaray'da Bafetimbi Gomis fırtınası devam ediyor. 37 yaşındaki yıldız attığı golle Cimbom'u bir kez daha 3 puana taşıyan isim oldu. Ümraniyespor karşısında 78. dakikada Haris Seferovic'in yerine oyuna giren Fransız oyuncu, 8 dakika sonra ceza sahası dışından harika bir şutla topu filelerle buluşturarak, stresi bitirdi. Sarı-kırmızılıların bu sezon attığı iki gol de Gomis'ten geldi. Başarılı futbolcu, ilk hafta Antalyaspor deplasmanında da galibiyet golünü kaydetmişti.

Cimbom'un ligde bu sezon aldığı 6 puanın altına mührünü basan Gomis'i attığı golün ardından Haris Seferovic ile Oliveira da kulübeden alkışladı. Öte yandan hafta içinde teknik heyetten izin alan Bafetimbi Gomis'in iki günlüğüne Paris'e gittiği ortaya çıktı. Fransa dönüşünde takımla sadece bir idmana katılabilen Gomis buna rağmen Ümraniyespor maçında kadroda yerini aldı. Yedek soyunan 37 yaşındaki forvet, oyuna girip maçı çevirerek Olimpiyat Stadı'nda 'gecenin kahramanı' oldu.
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