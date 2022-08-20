Öp Gomis'in elini!

Cimbom'un ligde bu sezon aldığı 6 puanın altına mührünü basan Gomis'i attığı golün ardından Haris Seferovic ile Oliveira da kulübeden alkışladı. Öte yandan hafta içinde teknik heyetten izin alan Bafetimbi Gomis'in iki günlüğüne Paris'e gittiği ortaya çıktı. Fransa dönüşünde takımla sadece bir idmana katılabilen Gomis buna rağmen Ümraniyespor maçında kadroda yerini aldı. Yedek soyunan 37 yaşındaki forvet, oyuna girip maçı çevirerek Olimpiyat Stadı'nda 'gecenin kahramanı' oldu.
Cimbom'un ligde bu sezon aldığı 6 puanın altına mührünü basan Gomis'i attığı golün ardından Haris Seferovic ile Oliveira da kulübeden alkışladı. Öte yandan hafta içinde teknik heyetten izin alan Bafetimbi Gomis'in iki günlüğüne Paris'e gittiği ortaya çıktı. Fransa dönüşünde takımla sadece bir idmana katılabilen Gomis buna rağmen Ümraniyespor maçında kadroda yerini aldı. Yedek soyunan 37 yaşındaki forvet, oyuna girip maçı çevirerek Olimpiyat Stadı'nda 'gecenin kahramanı' oldu.
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