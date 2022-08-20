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Galatasaray'da Bafetimbi Gomis'ten dikkat çeken istatistik! Avrupa'ya damga vurdu

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın deneyimli golcüsü Bafetimbi Gomis, Süper Lig'de takımını taşımaya devam ediyor. Antalyaspor ve Ümraniyespor karşılaşmalarında oyuna sonradan girerek galibiyetleri getiren isim olmayı başaran Fransız santrfor, sarı-kırmızılı taraftarları sevince boğdu. Performansıyla göz dolduran Gomis, Avrupa'nın en önemli 15 liginde 36 yaş üstü futbolcular içinde en golcü isim durumuna geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 16:04
Galatasaray'da Bafetimbi Gomis'ten dikkat çeken istatistik! Avrupa'ya damga vurdu

Galatasaray'ın Fransız yıldızı, son haftalarda attığı gollerle adından söz ettiriyor…

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis'ten dikkat çeken istatistik! Avrupa'ya damga vurdu

Sarı-kırmızılıların 37 yaşındaki golcüsü Ümraniyespor maçında attığı golle takımına 3 puan kazandırmayı başardı.

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis'ten dikkat çeken istatistik! Avrupa'ya damga vurdu

Antalyaspor ile oynanan ilk hafta maçında oyuna sonradan giren ve galibiyet golüne imza atan Bafetimbi Gomis, Ümraniyespor maçında da fileleri havalandırarak taraftarların gönlünde bir kez daha taht kurdu.

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis'ten dikkat çeken istatistik! Avrupa'ya damga vurdu

EN GOLCÜ İSİM!
Takvim'in derlediği haberde; Antalyaspor ve Ümraniyespor maçlarında fileleri havalandıran Gomis, Avrupa'nın en önemli 15 liginde 36 yaş üstü futbolcular içinde en golcü isim durumunda…

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis'ten dikkat çeken istatistik! Avrupa'ya damga vurdu

29 DAKİKADA 1 ATIYOR
Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Gomis, 58 dakika görev aldı ve 29 dakikada bir gol üretti.

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis'ten dikkat çeken istatistik! Avrupa'ya damga vurdu

Geçen sezon 14 Süper Lig maçında forma giyen tecrübeli golcü sezonu 9 golle tamamlamıştı.

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis'ten dikkat çeken istatistik! Avrupa'ya damga vurdu

Haris Seferovic transferi sonrası geri planda kalması beklenen Fransız yıldızın sezonun başında form tutması Teknik Direktör Okan Buruk'un da yüzünü güldürüyor.

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis'ten dikkat çeken istatistik! Avrupa'ya damga vurdu

Bu sezon oyuna hep sonradan dahil olan Gomis geçen sezon da ligde sadece 2 maçta 90 dakika sahada kaldı.

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis'ten dikkat çeken istatistik! Avrupa'ya damga vurdu

Ümraniyespor maçı sonrası konuşan Gomis, "Bu maçı, bu golü, bu zaferi annesini kaybeden başkan Dursun Özbek'e armağan ediyorum. Bize her zaman sahip çıkıyor, bu yüzden, bu gol kendisine..." dedi.

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis'ten dikkat çeken istatistik! Avrupa'ya damga vurdu

Attığı golle sarı kırmızılı takımdaki 40. golünü geride bıraktığı hatırlatılan Gomis, "Galatasaray'da 40 gol atan 4. yabancı futbolcu olmaktan dolayı gururluyum. Geçmişi bırakıp, geleceğe de bakmak lazım. Ben en iyi şekilde hazırlanıyorum. Gururla bu formayı taşımaya özen gösteriyorum." sözlerini kullandı.

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis'ten dikkat çeken istatistik! Avrupa'ya damga vurdu

Galatasaray'da taraftarlar için savaşmaya devam edeceğini belirten Gomis, "Galatasaray'dan 3,5 sene ayrı kaldım ama taraftarlar hep beni destekledi.

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis'ten dikkat çeken istatistik! Avrupa'ya damga vurdu

Ayrıldığımda üzüldüm ama geri döndüm. Onlar için savaşıyorum. Bir aslan ailesini her zaman korur.

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis'ten dikkat çeken istatistik! Avrupa'ya damga vurdu

Galatasaray'ın sembolü olarak tarihe geçtim. Şimdi Trabzonspor maçı önemli, ona hazırlanmalıyız." açıklamasını yaptı.

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis'ten dikkat çeken istatistik! Avrupa'ya damga vurdu

Gomis'in Galatasaray'daki sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılına kadar devam ediyor.

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis'ten dikkat çeken istatistik! Avrupa'ya damga vurdu

Fransız futbolcu, ülkesinin milli takımında 12 karşılaşmada görev aldı ve 3 gol kaydetti.

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