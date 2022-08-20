Galatasaray'da Bafetimbi Gomis'ten dikkat çeken istatistik! Avrupa'ya damga vurdu

Galatasaray'ın Fransız yıldızı, son haftalarda attığı gollerle adından söz ettiriyor…
Galatasaray'ın Fransız yıldızı, son haftalarda attığı gollerle adından söz ettiriyor…
Sarı-kırmızılıların 37 yaşındaki golcüsü Ümraniyespor maçında attığı golle takımına 3 puan kazandırmayı başardı.
Antalyaspor ile oynanan ilk hafta maçında oyuna sonradan giren ve galibiyet golüne imza atan Bafetimbi Gomis, Ümraniyespor maçında da fileleri havalandırarak taraftarların gönlünde bir kez daha taht kurdu.
EN GOLCÜ İSİM!
Takvim'in derlediği haberde; Antalyaspor ve Ümraniyespor maçlarında fileleri havalandıran Gomis, Avrupa'nın en önemli 15 liginde 36 yaş üstü futbolcular içinde en golcü isim durumunda…
29 DAKİKADA 1 ATIYOR
Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Gomis, 58 dakika görev aldı ve 29 dakikada bir gol üretti.
Geçen sezon 14 Süper Lig maçında forma giyen tecrübeli golcü sezonu 9 golle tamamlamıştı.
Haris Seferovic transferi sonrası geri planda kalması beklenen Fransız yıldızın sezonun başında form tutması Teknik Direktör Okan Buruk'un da yüzünü güldürüyor.
Bu sezon oyuna hep sonradan dahil olan Gomis geçen sezon da ligde sadece 2 maçta 90 dakika sahada kaldı.
Ümraniyespor maçı sonrası konuşan Gomis, "Bu maçı, bu golü, bu zaferi annesini kaybeden başkan Dursun Özbek'e armağan ediyorum. Bize her zaman sahip çıkıyor, bu yüzden, bu gol kendisine..." dedi.
Attığı golle sarı kırmızılı takımdaki 40. golünü geride bıraktığı hatırlatılan Gomis, "Galatasaray'da 40 gol atan 4. yabancı futbolcu olmaktan dolayı gururluyum. Geçmişi bırakıp, geleceğe de bakmak lazım. Ben en iyi şekilde hazırlanıyorum. Gururla bu formayı taşımaya özen gösteriyorum." sözlerini kullandı.
Galatasaray'da taraftarlar için savaşmaya devam edeceğini belirten Gomis, "Galatasaray'dan 3,5 sene ayrı kaldım ama taraftarlar hep beni destekledi.
Ayrıldığımda üzüldüm ama geri döndüm. Onlar için savaşıyorum. Bir aslan ailesini her zaman korur.
Galatasaray'ın sembolü olarak tarihe geçtim. Şimdi Trabzonspor maçı önemli, ona hazırlanmalıyız." açıklamasını yaptı.
Gomis'in Galatasaray'daki sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılına kadar devam ediyor.
Fransız futbolcu, ülkesinin milli takımında 12 karşılaşmada görev aldı ve 3 gol kaydetti.