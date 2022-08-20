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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom Leo Ortiz'de ısrarcı! İşte yeni teklif

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Marcao'nun La Liga ekibi Sevilla'ya transfer olmasının ardından stoper arayışlarını hızlandıran Galatasaray, Bragantino forması giyen Leo Ortiz'i gündemine almıştı. Brezilyalı stoper için yaptığı ilk teklif reddedilen sarı-kırmızılılar, Ortiz için ikinci teklifini yaptı. İşte önerilen rakam... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom Leo Ortiz'de ısrarcı! İşte yeni teklif

Takvim'in haberine göre; ilk teklif kabul edilmeyince 2. teklif yapıldı...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom Leo Ortiz'de ısrarcı! İşte yeni teklif

İLK TEKLİF KABUL EDİLMEMİŞTİ

Brezilyalı stoper için ilk yapılan 4 milyon Euro'luk teklifi kulübü Bragantino yeterli bulmadı ve 8 milyon Euro talep etti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom Leo Ortiz'de ısrarcı! İşte yeni teklif

Bunun üzerine Galatasaray fiyat artırmak zorunda kaldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom Leo Ortiz'de ısrarcı! İşte yeni teklif

GALATASARAY CEVAP BEKLİYOR

Sarı-kırmızılı kulübün teklifinin bonuslarla birlikte 6 milyon Euro'yu bulduğu ve bir sonraki satıştan pay teklif ettiği öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom Leo Ortiz'de ısrarcı! İşte yeni teklif

Şimdi Brezilya kulübünün bu teklife cevabı bekleniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom Leo Ortiz'de ısrarcı! İşte yeni teklif

HER YIL KENDİNİ GELİŞTİRDİ

26 yaşında ve 1.85 boyunda olan Leo Ortiz 2019 yılından bu yana Bragantino takımında forma giyiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom Leo Ortiz'de ısrarcı! İşte yeni teklif

Özellikle son 2 yılda gösterdiği performansla birçok kulübün dikkatini çekmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom Leo Ortiz'de ısrarcı! İşte yeni teklif

LEO ORTIZ KİMDİR?

Tam adı Leonardo Rech Ortiz olan futbolcu, 3 Ocak 1996 tarihinde dünyaya geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom Leo Ortiz'de ısrarcı! İşte yeni teklif

Futbola Internacional altyapısında başlayan Brezilyalı stoper, Ocak 2017'de A takıma yükseldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom Leo Ortiz'de ısrarcı! İşte yeni teklif

Sport Recife ve Red Bull Brasil takımlarında kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki savunma oyuncusu, 2019 yılında Bragantino'ya transfer oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom Leo Ortiz'de ısrarcı! İşte yeni teklif

Kariyerinde 176 maça çıkan Leo Ortiz, 8 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom Leo Ortiz'de ısrarcı! İşte yeni teklif

Güncel piyasa değeri 7.5 milyon Euro olan 1.86 stoperin kulübüyle olan sözleşmesi Aralık 2026'ya kadar devam ediyor.

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