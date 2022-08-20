GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom Leo Ortiz'de ısrarcı! İşte yeni teklif

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Ümraniyespor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da gözler stoper transferine çevrildi.
Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Ümraniyespor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da gözler stoper transferine çevrildi.
Galatasaray'da savunma hattına takviye adına temaslar tüm hızıyla devam ediyor.
Marcao ve Victor Nelsson'da olduğu gibi potansiyelli isimlere yönelen Sarı-Kırmızılılar, son olarak Bragantino'dan Leo Ortiz için devreye girmişti.
Takvim'in haberine göre; ilk teklif kabul edilmeyince 2. teklif yapıldı...
İLK TEKLİF KABUL EDİLMEMİŞTİ
Brezilyalı stoper için ilk yapılan 4 milyon Euro'luk teklifi kulübü Bragantino yeterli bulmadı ve 8 milyon Euro talep etti.
Bunun üzerine Galatasaray fiyat artırmak zorunda kaldı.
GALATASARAY CEVAP BEKLİYOR
Sarı-kırmızılı kulübün teklifinin bonuslarla birlikte 6 milyon Euro'yu bulduğu ve bir sonraki satıştan pay teklif ettiği öğrenildi.
Şimdi Brezilya kulübünün bu teklife cevabı bekleniyor.
HER YIL KENDİNİ GELİŞTİRDİ
26 yaşında ve 1.85 boyunda olan Leo Ortiz 2019 yılından bu yana Bragantino takımında forma giyiyor.
Özellikle son 2 yılda gösterdiği performansla birçok kulübün dikkatini çekmişti.
LEO ORTIZ KİMDİR?
Tam adı Leonardo Rech Ortiz olan futbolcu, 3 Ocak 1996 tarihinde dünyaya geldi.
Futbola Internacional altyapısında başlayan Brezilyalı stoper, Ocak 2017'de A takıma yükseldi.
Sport Recife ve Red Bull Brasil takımlarında kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki savunma oyuncusu, 2019 yılında Bragantino'ya transfer oldu.
Kariyerinde 176 maça çıkan Leo Ortiz, 8 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
Güncel piyasa değeri 7.5 milyon Euro olan 1.86 stoperin kulübüyle olan sözleşmesi Aralık 2026'ya kadar devam ediyor.