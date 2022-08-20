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Direk kabusu

Galatasaray bu sezon direkleri bir türlü aşamıyor. Seferovic ve Oliveira da takıldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 06:50
Direk kabusu

Süper Lig'de Cimbom rakip savunma ve kalecileri geçse de direklere takılıyor. Sezonun ilk haftasında Antalyaspor deplasmanında Kerem Aktürkoğlu'nun şutu yan direkten gelmişti. Geçen hafta Giresunspor karşılaşmasında Sergio Oliveira'nın frikiği üst direğe çarpmıştı. Dün de önce Sergio Oliveira ardından da Haris Seferovic direk problemini aşamadı. Aslan daha ligin 3. haftasında 4 defa direklere takıldı. İkinci yarıda kenara gelen Sergio Oliveira, Bafetimbi Gomis'in geç golüyle büyük bir sevinç yaşadı.

AKBABA DÖKÜLDÜ
Aslan'da sezona iyi başlayamayan isimlerden olan Emre Akbaba dün yine 11'deydi. Ancak bir kez daha beklenileni veremedi. Teknik direktör Okan Buruk devrede onu kenara alırken yerine dünyaca ünlü yıldız Dries Mertens'i soktu.

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