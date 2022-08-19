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Ümraniyespor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 3. haftasında heyecan başlıyor. Lige yeni yükselen ve iki maçta 1 puan alan Ümraniyespor, Olimpiyat Stadı'nda Galatasaray'ı konuk ediyor. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Aslan, iki maçta 3 puan almıştı. İki takımda da tek hedef kazanmak. Ümraniyespor Galatasaray maçı öncesi sarı kırmızılıların 11'i de belli oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 19:59 Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 20:53
Ümraniyespor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 3. haftasında heyecan başlıyor.

Lige yeni yükselen ve iki maçta 1 puan alan Ümraniyespor, Olimpiyat Stadı'nda Galatasaray'ı konuk ediyor. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Aslan, iki maçta 3 puan almıştı. İki takımda da tek hedef kazanmak.

Ümraniyespor Galatasaray maçı öncesi sarı kırmızılıların 11'i de belli oldu.

İLK 11'LER

Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Allyson, Tomi, Ermir, Oğuz, Mrsic, Durel, Onur, Alex, Adel.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Emre Akbaba, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Seferovic.

ÜMRANİYESPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor - Galatasaray maçı 19 Ağustos Cuma günü saat 21:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar mücadele öncesinde, sırasında ve sonrasında fotomac.com.tr'de yer alacak.

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