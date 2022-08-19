Ümraniyespor Galatasaray maçı - CANLI İZLE 📺 | Ümraniyespor - Galatasaray maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Galatasaray maçı ne zaman?

Ümraniyespor - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'in 3. haftasında heyecan devam ediyor. Giresunspor'a mağlup olarak hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray, ligin yeni ekibi Ümraniyespor'a konuk olacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Ümraniyespor - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

ÜMRANİYESPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor - Galatasaray maçı 19 Ağustos Cuma günü saat 21:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar mücadele öncesinde, sırasında ve sonrasında fotomac.com.tr'de yer alacak.

ÜMRANİYESPOR - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

ÜMRANİYESPOR: SERKAN, GÖKSU, ALLYSON, GLUMAC, LENJANI, OĞUZ, AVOUNOU, GERALDO, MRSIC, DEL VALLE, BETTALEB

GALATASARAY: MUSLERA, BOEY, NELSSON, ABDÜLKERİM, VAN AANHOLT, TORREIRA, EMRE AKBABA, YUNUS, OLIVEIRA, KEREM, SEFEROVIC

Ligin ilk haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'u 1-0 mağlup ederken, ikinci hafta sahasında mücadele ettiği Giresunspor'a 1-0 yenildi. Bu sezonun yeni takımı Ümraniyespor ise ilk hafta Kadıköy'de karşı karşıya geldiği Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalırken, ikinci hafta ise Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynadığı Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

İLK RESMİ MAÇ

Galatasaray ile Ümraniyespor oynayacakları maçla birlikte Spor Toto Süper Lig'de ilk kez rakip olacak aynı zamanda ilk kez bir resmi müsabakada karşı karşıya gelecek. İki takım bugüne kadar 4 hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Oynanan bu 4 müsabakada da sahadan sarı-kırmızılılar galip ayrıldı. Ümraniyespor karşılaşması öncesinde Galatasaray'da Fransız futbolcu Leo Dubois ve Fredrik Midtsjö sakatlığından dolayı maçta oynayamayacak.

ALİ ŞANSALAN DÜDÜK ÇALACAK

Ümraniyespor - Galatasaray maçını hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Samet Çavuş ve Ata Yıldırım yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemlik görevini ise Sarper Barış Saka üstlenecek.