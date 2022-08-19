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Okan Buruk Ümraniyespor Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu

Son dakika Ümraniyespor Galatasaray maçı haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 3. hafta açılış maçında Galatasaray deplasmanda Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi sarı-kırmızılı takım teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 20:31 Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 20:34
Okan Buruk Ümraniyespor Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ümranişyespor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURUK'UN AÇIKLAMALARI:

Maç öncesi Başkanımızın annesini kaybettiğini öğrendik ve üzüldük. Maçımızı kazanarak, bozuk olan moralimizi düzeltmeye çalışacağız. Geçen hafta katılan oyuncular; Torreira, Arsenel'da kamp yaptı ve düzenli olarak çalıştı. Mertens ise sadece 4 antrenmana çıkmıştı, bireysel çalışmalarını sürdürdü ama yeterli değildi bizim için. Torreira, Mertens'e göre daha hazır. Mertens de oynamak istiyor ama hazırlamaya çalışıyoruz. Dubois ve Midtsjö, yakın zamanda bizimle çalışırken sakatlandı ve bu bizi endişelendiriyor. Onlara fazla yüklenmekde istemiyoruz. Recep Uçar benim de antrenörlüğümü yapmış bir antrenör, kaliteli bir isim. Pozitif oynamaya çalışıyorlar, kendi oyunları var. Fenerbahçe karşısında son dakikada gol yiyip beraberlik aldılar, sevdiğim bir takım. Önde basıp, hücuma çıkıyorlar. Bazı takımlar gibi 11 kişi savunma yapmıyorlar, Recep Uçar hücumda iyi işler yapıyor.

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