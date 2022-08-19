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Galatasaray'da Ümraniyespor karşısında tek değişiklik

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Sarı kırmızılılar Ümraniyespor deplasmanına çıkıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Giresunspor maçının 11’ine göre Ümraniyespor karşısında tek değişiklik yaptı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 21:16
Galatasaray'da Ümraniyespor karşısında tek değişiklik

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Ümraniyespor ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Giresunspor maçının 11'ine göre Ümraniye karşısında tek değişiklik yaptı. Buruk, Fredrik Midtsjö'nün yerine Lucas Torreira'ya görev verdi.


Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Fredrik Midtsjö ve Leo Dubois, Ümraniyespor maçının kadrosunda yer almadı. Sarı-kırmızılılarda ayrıca Christian Luyindama, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Oğulcan Çağlayan, Hamza Akman ile Metehan Baltacı da hoca tercih olarak mücadelenin 21 kişilik kadrosunda bulunmuyor.
Sakatlıklarını atlatan Omar Elabdellaoui ile Emin Bayram ise 21 kişilik kadroda yer aldı.

LUCAS TORREİRA İLK KEZ 11'DE
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira, Ümraniyespor karşısında ilk kez 11'de başladı. Lucas Torreira geçtiğimiz hafta oynanan Giresunspor maçına yedek başlamış daha sonra Sergio Oliveira'nın yerine oyuna dahil olmuştu.
Galatasaray, Ümraniyespor maçına Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdulkerim Bardakcı, Patrick van Aanholt, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Emre Akbaba, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu ve Haris Seferovic 11'i ile başladı.
Yedeklerde ise Okan Kocuk, Dries Mertens, Omar Elabdellaoui, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Cicaldau, Emin Bayram, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç ve Kazımcan Karataş bekledi.

SARI-KIRMIZILI TARAFTARLAR DEPLASMANDA YALNIZ BIRAKMADI
Galatasaray taraftarları deplasmanda oynanan mücadelede takımlarını yalnız bırakmadı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 10 binden fazla sarı-kırmızılı taraftarlar yer aldı. Taraftarlar maç öncesinde yaptığı tezahüratlarla takımlarını destekledi.

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