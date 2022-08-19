Galatasaray'a 3 puanı getiren Bafetimbi Gomis Ümraniyespor maçı sonrası açıklamalarda bulundu

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray Ümraniyespor'a konuk oldu. Sarı kırmızılılar Ümraniyespor'u Gomis'in attığı golle 3 puanı aldı.

Galibiyeti Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e armağan eden Gomis, Bu zaferi annesini kaybetmiş olan Dursun başkanımıza armağan ediyorum. Bize her zaman sahip çıkıyor. Bu zafer Dursun başkanımızın. Dedi.

Bafetimbi Gomis: Bu kulüpten çok büyük oyuncular geçti ama artık geçmişi bırakıp geleceğe bakmak gerekiyor. Oynasam da oynamasam da bu güzel kulübe katkı vermek istiyorum.

Galatasaray'dan ayrıldığımda bile taraftarlar beni hep destekledi, ben de üzülmüştüm açıkçası. Buraya geldiğimde tekrardan çok mutlu oldum. Bir aslan her zaman ailesini korur, onlarla olduğum için iyi hissediyorum. ifadelerini kullandı.