GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Okan Buruk'tan flaş Icardi sözleri

"TAM TAKIM OLDUĞUMUZDA OYUNCULARIN PERFORMANSLARI DA ARTACAKTIR"

Kerem Aktürkoğlu'nun çok önemli ve değerli bir oyuncu olduğunu söyleyen Okan Buruk, "Geçen senin iyi oyuncularından biri. Milli oyuncu. Hem Türk futbolu hem de Galatasaray'a uzun süre hizmet edecek bir oyuncu. Kerem çok çalışıyor. Oyunu Kerem üzerinden değerlendirmemek lazım. Tam takım olduğumuzda oyuncuların performansları da artacaktır.