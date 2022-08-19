GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan Bertrand Traore'ye talip oldu

Dünya yıldızlarına imza attıran Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı kırmızılılar Süper Lig'de şampiyonluk hedefliyor.
Giresunspor'a mağlup olan Galatasaray transferde tekrar harekete geçti.
Dünya yıldızlarına imza attıran Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı kırmızılılar Süper Lig'de şampiyonluk hedefliyor.
Giresunspor'a mağlup olan Galatasaray transferde tekrar harekete geçti.
Güçlü kadro kurma sözü veren Galatasaray Başkanı Dursun Özbek düğmeye bastı.
Sarı kırmızılılar sezon öncesi Diagne ve Mohamed ile yollarını ayırmıştı.
Sarı kırmızılılar forvet hattına Seferovic'i kadrosuna kattı.
Forvet bölgesinde geniş bir kadro kurmak isteyen Okan Buruk listesini yönetime sundu.
Belotti ve Icardi transferinde bekleyişe geçen Galatasaray'ın gündemine yeni bir isim geldi.
Sarı kırmızılılar golcü bir isim alarak forvet transferini noktalamak istiyor.
Okan Buruk'un özellikle istediği yıldızlara yönelen sarı kırmızılı yönetim yoğun mesai harcıyor.
Hücum hattına takviye için çalışmalarını sürdüren Galatasaray Aston Villa'da forma giyen Bertrand Traore'ye talip oldu.
Sabah'ın haberine göre, Galatasaray, Aston Villa'nın forveti için pazarlıklarını yaparken, turuncu lacivertliler de devreye girdi.
Ancak sarı-kırmızılı yönetim, 26 yaşındaki forvetle pazarlıklarını sürdürürken, oyuncu için Başakşehir'in de devreye girdiği öğrenildi.
Galatasaray'ın, İngiliz ekibinin gözden çıkardığı Traore'ye yıllık 2.5 milyon Euro teklif ettiği, turuncu-lacivertli kulübün de aynı rakamı ödemeye hazır olduğu bildirildi.
Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle geçen sezon Premier Lig'de sadece 9 maça çıkan Burkina Fasolu yıldız futbolcunun rotasını nereye çevireceği merak ediliyor.