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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan Bertrand Traore'ye talip oldu

Galatasaray haberleri... Şampiyonluk hedefleyen Galatasaray tansferde elini sıkı tutuyor. Yıldız isimleri kadrosuna katan sarı kırmızılılar transferde harekete geçti. Cimbom forvet hattına Bertrand Traore ismini gündemine getirirken golcü oyuncunun transferinde Başakşehir engeli ile karşılaştı. (GS TRANSFER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan Bertrand Traore'ye talip oldu

Dünya yıldızlarına imza attıran Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan Bertrand Traore'ye talip oldu

Sarı kırmızılılar Süper Lig'de şampiyonluk hedefliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan Bertrand Traore'ye talip oldu

Giresunspor'a mağlup olan Galatasaray transferde tekrar harekete geçti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan Bertrand Traore'ye talip oldu

Güçlü kadro kurma sözü veren Galatasaray Başkanı Dursun Özbek düğmeye bastı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan Bertrand Traore'ye talip oldu

Sarı kırmızılılar sezon öncesi Diagne ve Mohamed ile yollarını ayırmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan Bertrand Traore'ye talip oldu

Sarı kırmızılılar forvet hattına Seferovic'i kadrosuna kattı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan Bertrand Traore'ye talip oldu

Forvet bölgesinde geniş bir kadro kurmak isteyen Okan Buruk listesini yönetime sundu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan Bertrand Traore'ye talip oldu

Belotti ve Icardi transferinde bekleyişe geçen Galatasaray'ın gündemine yeni bir isim geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan Bertrand Traore'ye talip oldu

Sarı kırmızılılar golcü bir isim alarak forvet transferini noktalamak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan Bertrand Traore'ye talip oldu

Okan Buruk'un özellikle istediği yıldızlara yönelen sarı kırmızılı yönetim yoğun mesai harcıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan Bertrand Traore'ye talip oldu

Hücum hattına takviye için çalışmalarını sürdüren Galatasaray Aston Villa'da forma giyen Bertrand Traore'ye talip oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan Bertrand Traore'ye talip oldu

Sabah'ın haberine göre, Galatasaray, Aston Villa'nın forveti için pazarlıklarını yaparken, turuncu lacivertliler de devreye girdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan Bertrand Traore'ye talip oldu

Ancak sarı-kırmızılı yönetim, 26 yaşındaki forvetle pazarlıklarını sürdürürken, oyuncu için Başakşehir'in de devreye girdiği öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan Bertrand Traore'ye talip oldu

Galatasaray'ın, İngiliz ekibinin gözden çıkardığı Traore'ye yıllık 2.5 milyon Euro teklif ettiği, turuncu-lacivertli kulübün de aynı rakamı ödemeye hazır olduğu bildirildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan Bertrand Traore'ye talip oldu

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle geçen sezon Premier Lig'de sadece 9 maça çıkan Burkina Fasolu yıldız futbolcunun rotasını nereye çevireceği merak ediliyor.

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