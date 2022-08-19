Okan Buruk Galatasaray Ümraniyespor karşılaşması sonrası konuştu! "Saç baş yoldum"

Spor Toto Süper Lig'in 3.haftasında Galatasaray Ümraniyespor'a konuk oldu. Sarı kırmızılılar haftanın açılış maçında Gomis'in 86. dakikada attığı gol ile karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Sarı kırmızılılar bu sonuçla puanını 6'ya çıkardı. Karşılaşma sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk: Havalar sıcak, nem var. Hepimiz terliyoruz. Bu oyunu biraz etkileyen bir şey.

"Yaptığımız hatalara bazen inanamadım, saç baş yoldum. İlk yarı bu kadar kötü oynamamıza rağmen yine de 3-4 pozisyon bulduk."

"Tam olarak hazır olmadığımızı görüyorum. Bunu çok söylemek istemiyorum. Klişe olacak ama zamana ihtiyacımız var."

"İkinci yarıdaki 20-25 dakikalık tempoyu genele yaymalıyız. Yavaş yavaş bunu yapacağız. Bugün ilk yarıda kötü oynarken de fırsatlar bulduk. İkinci yarıda ilk 20-25 dakika golü getirecek pozisyon, pozisyonları da yakaladık."

"Kadro genişliğine ihtiyacımız var, Mertens ve Torreira gibi iki iyi oyuncu geldi saha içerisinde bize artı kattı. Transfere çalışıyoruz, en az 3 tane daha oyuncu katıp geniş bir kadro kurmak istiyoruz. Süper Lig zor bir kulvar, rakiplerimiz kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor, bizim de genişlik katmak istiyoruz. Geniş bir kadroya ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.