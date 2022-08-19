Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Bafetimbi Gomis Ümraniyespor maçını da boş geçmedi

GALATASARAY HABERLERİ - Bafetimbi Gomis Ümraniyespor maçını da boş geçmedi

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da Bafetimbi Gomis, Antalyaspor maçının ardından Ümraniye'yi de boş geçmedi. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 23:31
GALATASARAY HABERLERİ - Bafetimbi Gomis Ümraniyespor maçını da boş geçmedi

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 1-0 galip ayrılırken, golü Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis kaydetti. Müsabakaya yedek başlayan Gomis, 78. dakikada Haris Seferovic'in yerine oyuna dahil oldu. 37 yaşındaki futbolcu, 86. dakikada da rakip fileleri havalandırdı.

Ligin ilk haftasında deplasmanda oynanan Antalyaspor maçına da yedek başlayan Bafetimbi Gomis, oyuna sonradan dahil olup, attığı golle sarı-kırmızılılar 1-0 galip gelmesini sağlamıştı.

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan büyük sürpriz! Dev çalım sonrası flaş hamle...
Emeklilikte Yaşa Takılanlara 8 formülde emeklilik! İşte EYT'lileri bekleyen ihtimaller: Prim günü, borçlanma ve...
Gol ofsayta takıldı! İşte o an
Galatasaray maçında penaltı itirazı! İşte o anlar
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Okan Buruk: Saç baş yoldum!
Metin Öztürk'ten şampiyonluk sözleri
İLK KEZ TERCİH YAPACAK ADAYLAR EK TERCİH YAPABİLİR Mİ?
F.Bahçeli yıldıza şok sözler! ''Fırça yemiş''
Futboldan önce o vardı!
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Metin Öztürk'ten şampiyonluk sözleri Metin Öztürk'ten şampiyonluk sözleri 23:37
Gomis: Başkanımıza armağan ediyorum Gomis: Başkanımıza armağan ediyorum 23:34
Milliler Yunanistan'a mağlup oldu Milliler Yunanistan'a mağlup oldu 23:34
Gomis yine boş geçmedi Gomis yine boş geçmedi 23:31
Gençlerbirliği deplasmanda kazandı Gençlerbirliği deplasmanda kazandı 23:27
Yunus Akgün: Yeni oyuncular geldi alışma sürecindeyiz Yunus Akgün: Yeni oyuncular geldi alışma sürecindeyiz 23:17
Daha Eski
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 23:02
Galatasaray'ı Gomis sırtlıyor! Galatasaray'ı Gomis sırtlıyor! 22:59
Gol ofsayta takıldı! İşte o an Gol ofsayta takıldı! İşte o an 22:37
Kırmızı Şeytanlar Casemiro'yu renklerine bağladı Kırmızı Şeytanlar Casemiro'yu renklerine bağladı 22:24
Galatasaray maçında penaltı itirazı! İşte o anlar Galatasaray maçında penaltı itirazı! İşte o anlar 22:21
Tuchel ile Conte'ye ceza Tuchel ile Conte'ye ceza 21:44