Haberler Galatasaray Cimbom telafi peşinde! İşte Ümraniyespor - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

Cimbom telafi peşinde! İşte Ümraniyespor - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

Son dakika Ümraniyespor Galatasaray maçı haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 3. hafta açılış maçında Galatasaray deplasmanda Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek. Giresun’a yenilen sarı-kırmızılı ekip, Ümraniye karşısında kazanıp yeni sayfa açmayı planlıyor. İşte Ümraniyespor - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 06:53
Cimbom telafi peşinde! İşte Ümraniyespor - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

Süper Lig'de 3.haftanın perdesini Galatasaray açıyor. Sarı-kırmızılılar ligin yeni ekibi Ümraniyespor'un konuğu olacak. Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele saat 21.00'de başlayacak. Geçen hafta 45 bin taraftarı önünde Giresunspor'a kaybeden Galatasaray bu şok yenilgiyi Ümraniyespor galibiyetiyle unutturmaya çalışacak. Süper Lig'de ilk 2 haftayı 3 puanla kapatan Galatasaray, 10. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, Ümraniye galibiyetiyle yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.

TEK EKSİK DUBOIS

Sakatlığı geçen Leo Dubois, Ümraniyespor karşısında kadroda yer alabilecek. Sakatlıklarını atlatan Omar Elabdellaoui ile Emin de takımla çalışmalara başlarken, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda iki oyuncu da kırmızıbeyazlılara karşı sahaya çıkabilecek.

TORREIRA İLK 11'DE

Okan Buruk, yeni 6 numarası Lucas Torreira'yı bu maça özel olarak hazırladı. Emre Akbaba'yı kulübeye çekmeyi planlayan Buruk, yeni 10 numarası Mertens'i ise tam olarak hazır bulmadığı için ikinci yarı da değerlendirmeyi kararlaştırdı.

ÜMRANİYESPOR - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

ÜMRANİYESPOR: SERKAN, GÖKSU, ALLYSON, GLUMAC, LENJANI, OĞUZ, AVOUNOU, GERALDO, MRSIC, DEL VALLE, BETTALEB

GALATASARAY: MUSLERA, BOEY, NELSSON, ABDÜLKERİM, VAN AANHOLT, TORREIRA, BERKAN, YUNUS, OLIVEIRA, KEREM, SEFEROVIC

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