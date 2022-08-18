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Transferde dev çalım! Jorge Jesus'un gözdesi Nino Galatasaray'a

Son dakika spor haberi: Transferde yeniden atağa kalkan Galatasaray'dan gündem yaratan bir hamle geldi. Savunma hattını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, stoper mevkisi için rotayı Brezilya'ya çevirdi. Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un kadroda görmek istediği Nino için harekete harekete geçildi. İşte flaş transfer gelişmelerinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2022 Perşembe 15:09
Transferde dev çalım! Jorge Jesus'un gözdesi Nino Galatasaray'a

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da stoper takviyesi için arayışlar devam ediyor.

Transferde dev çalım! Jorge Jesus'un gözdesi Nino Galatasaray'a

Marcao'nun ardından Galatasaray'ın diğer stoperi Victor Nelsson'u da Transfer etmek isteyen Sevilla, Danimarkalı futbolcudaki ısrarını sürdürüyor.

Transferde dev çalım! Jorge Jesus'un gözdesi Nino Galatasaray'a

Daha önce 12+2 milyon Euro öneren İspanyol kulübü, teklifini yenileyerek 15+3 milyon Euro'ya yükseltti.

Transferde dev çalım! Jorge Jesus'un gözdesi Nino Galatasaray'a

Ancak Galatasaray yönetimi bu öneriyi de geri çevirip, futbolcunun sözleşmesinde yer alan 25 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini işaret etti.

Transferde dev çalım! Jorge Jesus'un gözdesi Nino Galatasaray'a

TAKIMDA KALMAYA İKNA OLDU

Sevilla'nın teklifi sonrası kafası karışan Nelsson'u kaybetmek istemeyen Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ile teknik direktör Okan Buruk, oyuncuyla ayrı ayrı görüşmeler yaparak, bu sezon kalmasının hem kendisi hem de kulüp için daha yararlı olacağını ifade etti.

Transferde dev çalım! Jorge Jesus'un gözdesi Nino Galatasaray'a

Timur ve Buruk'un sözleriyle ikna olan Nelsson, kalmayı kabul etti.

Transferde dev çalım! Jorge Jesus'un gözdesi Nino Galatasaray'a

23 yaşındaki savunma oyuncusunun, "Kulübümün şampiyonluk hedefine ulaşması için elimden gelen mücadeleyi sergileyeceğim. Sevilla'ya ancak bonservis bedeli konusunda Galatasaray ile anlaşırsa giderim" dediği belirtildi.

Transferde dev çalım! Jorge Jesus'un gözdesi Nino Galatasaray'a

Bu aşamadan sonra transferin gerçekleşmesi zor görünürken, Sevilla'nın 20 milyon Euro ve üzerinde bir teklif sunması halinde yeniden pazarlık masasına oturulabileceği öğrenildi.

Transferde dev çalım! Jorge Jesus'un gözdesi Nino Galatasaray'a

SEVILLA NIANZOU'YU AÇIKLADI

Galatasaray'dan gelen olumsuz dönüşün hemen ardından rota değiştiren Sevilla, Bayern Münih'in 20 yaşındaki stoperi Nianzou'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Transferde dev çalım! Jorge Jesus'un gözdesi Nino Galatasaray'a

İspanyol kulübü bu transfer için Bayern'e 20 milyon Euro ödeyecek.

Transferde dev çalım! Jorge Jesus'un gözdesi Nino Galatasaray'a

Nianzou transferi öncesinde mevcut kadrosunda Marcao ve Rekik dışında stoperi bulunmayan Sevilla'nın, Nelsson için önümüzdeki günlerde tekrar teklif yapabileceği belirtiliyordu.

Transferde dev çalım! Jorge Jesus'un gözdesi Nino Galatasaray'a

ANDREAS HANCHE-OLSEN OLMAZSA NINO

Kadrosuna yabancı stoper takviyesi yapacak olan Galatasaray yönetimi, Andre Hanche-Olsen için Gent Kulübü ile anlaşma zemini ararken, diğer yandan B planı olarak Fluminense'de forma giyen Nino'nun transferi için çalışmalara başlandı.

Transferde dev çalım! Jorge Jesus'un gözdesi Nino Galatasaray'a

Hürriyet'in haberine göre; sarı-kırmızılılar, Gent ile anlaşma sağlayamazsa Fluminense ile bonservis pazarlığına oturup 25 yaşındaki futbolcunun transferini bitirecek.

Transferde dev çalım! Jorge Jesus'un gözdesi Nino Galatasaray'a

Bir dönem Fenerbahçe ile de adı anılan Nino, hem sol hem de sağ stoper olarak görev yapabiliyor.

Transferde dev çalım! Jorge Jesus'un gözdesi Nino Galatasaray'a

Brezilya Milli Takımı'nın 2020 Olimpiyatları'ndaki kadrosunda da yer alan 1.88 metre boyundaki Nino'nun piyasa değeri yaklaşık 6.5 milyon Euro.

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