Nelsson'la yola devam

Marcao'nun aklını çelerek kadrosuna katan Sevilla, Victor Nelsson da amacına ulaşamadı. Hem oyuncunun, hem de Galatasaray'ın dik duruşu sayesinde genç stoper sarı-kırmızılı takımda kaldı. Nelsson, Dünya Kupası'na Galatasaray forması altında gidecek ve belki de fiyatını daha katlayacak. Buna karşılık Galatasaray'ın 20 milyon euro'luk talebini karşılamak istemeyen Sevilla, Fransız stoper Tanguy Nianzou için Bayern Münih'le el sıkıştı. Bu kez kesenin ağzını açan İspanyollar, Almanlara aynı parayı ödemeyi kabul etti. Tanguy Nianzou'nun 5 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.