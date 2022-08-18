Haberler Galatasaray Nelsson'la yola devam

Nelsson'la yola devam

Galatasaray’a karşı cebinde akreple masaya oturan Sevilla, Fransız Nianzou’ya 20 milyon Euro verdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2022 Perşembe 06:50
Nelsson'la yola devam
Marcao'nun aklını çelerek kadrosuna katan Sevilla, Victor Nelsson da amacına ulaşamadı. Hem oyuncunun, hem de Galatasaray'ın dik duruşu sayesinde genç stoper sarı-kırmızılı takımda kaldı. Nelsson, Dünya Kupası'na Galatasaray forması altında gidecek ve belki de fiyatını daha katlayacak. Buna karşılık Galatasaray'ın 20 milyon euro'luk talebini karşılamak istemeyen Sevilla, Fransız stoper Tanguy Nianzou için Bayern Münih'le el sıkıştı. Bu kez kesenin ağzını açan İspanyollar, Almanlara aynı parayı ödemeyi kabul etti. Tanguy Nianzou'nun 5 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.
DİĞER
Eski manken Güzide Duran yıllara meydan okuyor! Güzide Duran eşiyle aşk pozlarını yayınladı! Fit fiziğiyle hayran bıraktı
Mergim Berisha’nın eski nişanlısı Vesa Vllasaliu'dan skandal yaratacak iddialar! "Düğünümüze iki ay kala beni evden attı"
İşte Dele Alli'nin İstanbul'a geliş tarihi!
Cimbom'a bir Norveçli daha! Midtsjö kefil oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Cimbom'a bir Norveçli daha! Midtsjö kefil oldu
Alexandre Penetra için de devrede
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
MasterChef ana kadroya kim girdi?
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (17 AĞUSTOS)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Josef de Souza sevinci Josef de Souza sevinci 06:30
Icardi iddiası Icardi iddiası 06:26
Karabağ'da kazanan yok! Karabağ'da kazanan yok! 23:58
5 gollü maçta kazanan M. Haifa! 5 gollü maçta kazanan M. Haifa! 23:57
Benfica deplasmanda galip! Benfica deplasmanda galip! 23:56
LeBron James 2 yıl daha Lakers’ta LeBron James 2 yıl daha Lakers’ta 23:17
Daha Eski
"Hedefimiz yarın maçı kazanmak ve tur atlamak" "Hedefimiz yarın maçı kazanmak ve tur atlamak" 23:15
İşte 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler! İşte 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler! 23:14
G.Saray'a Icardi transferinde bir rakip daha! G.Saray'a Icardi transferinde bir rakip daha! 23:06
Flaş Arda kararı! 5 milyon euro'ya... Flaş Arda kararı! 5 milyon euro'ya... 23:06
Szalai transferinde flaş gelişme! Szalai transferinde flaş gelişme! 23:07
F.Bahçe'ye Maxi Gomez müjdesi! Hocasından flaş hamle F.Bahçe'ye Maxi Gomez müjdesi! Hocasından flaş hamle 23:07