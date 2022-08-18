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Alberth Elis Galatasaray'da

Belotti konusunda bir türlü yol alamayan yöneticiler, Honduraslı yıldız ve Bordeaux’la masaya oturdu. Elis ile maaş ve sözleşme süresi konusunda anlaşma sağlanırken Fransız ekiple de arada küçük detaylar kaldığı bildirildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2022 Perşembe 06:50
SAVAŞ ÇORLU
Alberth Elis Galatasaray'da

Son olarak Mertens ve Torreira'yı alan Galatasaray'ın durmaya niyeti yok. Son dönemde hücum hattında derinlik oluşturmak isteyen teknik direktör Okan Buruk, Seferovic ile birlikte rekabete girecek bir yıldız isterken Andrea Belotti gündemde yer alıyordu. Ancak oyuncudan bir türlü olumlu dönüş alamayınca sarıkırmızılı yönetim rotasını Alberth Elis'e çevirdi. Temaslar sürerken Honduras basını dün, Fenerbahçe'yle de anılan oyuncu için flaş bir iddia ortaya attı. Elis'in sözleşme süresi ve maaş konusunda anlaşmaya vardığı duyuruldu. Şimdi gözler Bordeaux'a çevrildi.

BORDEAUX'YA BASKI YAPTI

Ligue 2'nin maaş kriterlerini yerine getiremeyen ve yeni transferlerine lisans çıkaramayan Bordeaux'nun oyuncu satması gerekiyor. Kulüpte kalmak istemeyen Elis'in de baskıları sonrası Galatasaray ile masaya oturan Bordeaux, sarı-kırmızılıların teklif ettiği rakamı kabul etmek üzere olduğu, arada küçük detayların kaldığı ifade edildi. Geçtiğimiz sezon Boavista'dan Bordeaux'ya gelen Elis, Fransa'da 22 karşılaşmada görev aldı ve 9 gol attı. Elis, bu yaz Bordeaux'ya yaklaşık 6 milyon euro'ya imza attı. Honduras Milli Takım oyuncusu Elis, 53 kez milli formayı giydi, 12 gol kaydetti.

BEĞENİ SİNYALİ

Alberth Elis, sosyal medyada Galatasaraylı taraftarların kendisi için hazırladığı formalı paylaşımı beğendi. Bu durum sarıkırmızılıları oldukça mutlu etti.

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