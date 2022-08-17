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Wesley Sneijder: Galatasaray'a dönmek isterim

Sneijder, kendisini yönetici olarak değil de sahada teknik adamlık yapmaya uygun gördüğünü ifade etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 06:50
Wesley Sneijder: Galatasaray'a dönmek isterim
Hollandalı efsane oyuncu Wesley Sneijder, ülkesinde katıldığı bir programda Galatasaray'la ilgili açıklamalarda bulundu. Bir süredir futbol yorumculuğu yapan ve teknik direktörlük eğitimlerine de devam eden Sneijder, teknik direktörlük kariyerine yurt dışında ve özellikle de Galatasaray çatısı altında başlamak istediğini söyledi. Efsanevi yıldız, "Galatasaray'da çalışmak harika olurdu. Orada harika zamanlar geçirdim. Güzel insanlarla ve kültürle dolu güzel bir kulüp... Evet, bir gün oraya geri dönmek isterim" dedi.
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