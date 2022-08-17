Nelsson’un son talibi Aston Villa

Sky Sports'un haberine göre Steven Gerrard'ın en büyük korkusu başına geldi. Diego Carlos'un aşil tendonun koptuğu en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Gerrard, "Transfer penceresi hala açıkken Carlos'un yerine birisini alma olasılığını asla es geçemezsiniz" açıklaması yaptı. Aston Villa'nın ilk hedef olarak Nelsson'u belirlediği ifade edildi.

LANGE FAKTÖRÜ

Aston Villa'nın sportif direktörü Johan Lange'nin daha önce Kopenhag'da birlikte çalıştığı Nelsson'u yakından tanımasının transfer olasılığını güçlendirdiği bildirildi. Sevilla'ya gitmek istediğini söyleyen 23 yaşındaki futbolcunun rotası İngiltere'ye kayabilir.