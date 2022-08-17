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GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan sürpriz van Aanholt kararı! Transfer sayısı 4'e çıktı

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de sezonu mutlak şampiyonluk hedefiyle açan Galatasaray'da Giresunspor mağlubiyeninin yankıları sürüyor. Transfer dönemi sonuçlanmadan önlemlerini almak isteyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un planları değişti. 48 yaşındaki çalıştırıcı, ilk 11'de görev verdiği Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt'u gözden çıkardı. Yönetimle bir görüşme yapan Buruk, kararını iletti. İşte yapılan görüşmenin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 09:27
GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan sürpriz van Aanholt kararı! Transfer sayısı 4'e çıktı

Yeni transferlerle Süper Lig'e başlangıç yapan Galatasaray, ilk haftada beklemediği bir sonuç aldı.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan sürpriz van Aanholt kararı! Transfer sayısı 4'e çıktı

NEF Stadyumu'nda Giresunspor'u konuk eden sarı-kırmızılılar, sahadan 1-0 mağlubiyetle ayrıldı.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan sürpriz van Aanholt kararı! Transfer sayısı 4'e çıktı

Son yapılan takviyeler Torreira ve Mertens oyuna sonradan dahil olsa da yenilgiye engel olunamadı.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan sürpriz van Aanholt kararı! Transfer sayısı 4'e çıktı

Taraftarını şaşkınlığa uğratan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'tan sürpriz bir karar geldi.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan sürpriz van Aanholt kararı! Transfer sayısı 4'e çıktı

AANHOLT GÖZDEN ÇIKARILDI!
Milliyet'in haberine göre; Buruk'un Patrick van Aanholt'un performansından memnun olmadığı ortaya çıktı.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan sürpriz van Aanholt kararı! Transfer sayısı 4'e çıktı

48 yaşındaki çalıştırıcının yönetimle konuyu görüştüğü ve transfer talebini ilettiği belirtildi.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan sürpriz van Aanholt kararı! Transfer sayısı 4'e çıktı

Buruk'un son olarak Giresunspor maçındaki olumsuz performansı nedeniyle Aanholt'un bölgesine takviye düşündüğü belirtildi.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan sürpriz van Aanholt kararı! Transfer sayısı 4'e çıktı

Okan Buruk, Giresunspor maçının ikinci yarısında Hollandalı oyuncuyu kenara çekip, Kazımcan Karataş'ı sahaya sürmüştü.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan sürpriz van Aanholt kararı! Transfer sayısı 4'e çıktı

Bu kararı ile Van Aanholt'tan duyduğu memnuniyetsizliği göstermişti.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan sürpriz van Aanholt kararı! Transfer sayısı 4'e çıktı

Okan Buruk'un bu talebinden sonra sarı-kırmızılılar; forvet, kanat ve stoper hamlesine sol beki de dahil etti.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan sürpriz van Aanholt kararı! Transfer sayısı 4'e çıktı

Antalyaspor ve Giresunspor maçlarında kadroda yer almayan Ömer Bayram'ın da gözden çıkarıldığı aktarıldı.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan sürpriz van Aanholt kararı! Transfer sayısı 4'e çıktı

31 yaşındaki deneyimli sol bekin önümüzdeki günlerde kiralık veya bonservisiyle birlikte takımdan ayrılacağı ileri sürüldü.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan sürpriz van Aanholt kararı! Transfer sayısı 4'e çıktı

Galatasaray formasını ilk kez Giresunspor maçında giyen Lucas Torreira, Ümraniyespor karşılaşmasıyla beraber ilk 11'e giriyor.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan sürpriz van Aanholt kararı! Transfer sayısı 4'e çıktı

Teknik Direktör Okan Buruk'un cuma akşamı oynayacakları Ümraniyespor maçına 26 yaşındaki oyuncuyla başlamayı düşündüğü öğrenildi.

GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan sürpriz van Aanholt kararı! Transfer sayısı 4'e çıktı

Dries Mertens'in alacağı sürenin de Ümraniyespor maçıyla daha da artacağı belirtildi.

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