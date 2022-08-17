GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk'tan sürpriz van Aanholt kararı! Transfer sayısı 4'e çıktı

Yeni transferlerle Süper Lig'e başlangıç yapan Galatasaray, ilk haftada beklemediği bir sonuç aldı.
Yeni transferlerle Süper Lig'e başlangıç yapan Galatasaray, ilk haftada beklemediği bir sonuç aldı.
NEF Stadyumu'nda Giresunspor'u konuk eden sarı-kırmızılılar, sahadan 1-0 mağlubiyetle ayrıldı.
Son yapılan takviyeler Torreira ve Mertens oyuna sonradan dahil olsa da yenilgiye engel olunamadı.
Taraftarını şaşkınlığa uğratan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'tan sürpriz bir karar geldi.
AANHOLT GÖZDEN ÇIKARILDI!
Milliyet'in haberine göre; Buruk'un Patrick van Aanholt'un performansından memnun olmadığı ortaya çıktı.
48 yaşındaki çalıştırıcının yönetimle konuyu görüştüğü ve transfer talebini ilettiği belirtildi.
Buruk'un son olarak Giresunspor maçındaki olumsuz performansı nedeniyle Aanholt'un bölgesine takviye düşündüğü belirtildi.
Okan Buruk, Giresunspor maçının ikinci yarısında Hollandalı oyuncuyu kenara çekip, Kazımcan Karataş'ı sahaya sürmüştü.
Bu kararı ile Van Aanholt'tan duyduğu memnuniyetsizliği göstermişti.
Okan Buruk'un bu talebinden sonra sarı-kırmızılılar; forvet, kanat ve stoper hamlesine sol beki de dahil etti.
Antalyaspor ve Giresunspor maçlarında kadroda yer almayan Ömer Bayram'ın da gözden çıkarıldığı aktarıldı.
31 yaşındaki deneyimli sol bekin önümüzdeki günlerde kiralık veya bonservisiyle birlikte takımdan ayrılacağı ileri sürüldü.
Galatasaray formasını ilk kez Giresunspor maçında giyen Lucas Torreira, Ümraniyespor karşılaşmasıyla beraber ilk 11'e giriyor.
Teknik Direktör Okan Buruk'un cuma akşamı oynayacakları Ümraniyespor maçına 26 yaşındaki oyuncuyla başlamayı düşündüğü öğrenildi.
Dries Mertens'in alacağı sürenin de Ümraniyespor maçıyla daha da artacağı belirtildi.