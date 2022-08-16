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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray milli yıldızın peşinde! Cengiz Ünder...

Son dakika haberleri... Galatasaray'da transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Hücum yönünden kadroya takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda flaş bir gelişme yaşandı. Cimbom'un milli futbolcu Cengiz Ünder için Marsilya'ya kiralama teklifinde bulunacağı belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray milli yıldızın peşinde! Cengiz Ünder...

İlk iki maçta beklenen futbolu ortaya koyamayan Galatasaray'da transfer çalışmaları yeniden hız kazandı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray milli yıldızın peşinde! Cengiz Ünder...

Sarı-kırmızılı takım, Marsilya'da İgor Tudor'un kadroda düşünmediği Cengiz Ünder'in peşine düştü.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray milli yıldızın peşinde! Cengiz Ünder...

Marsilya'nın sezon başı satın alma opsiyonunu kullanarak kadrosuna kattığı Cengiz, kabus gibi bir dönemden geçiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray milli yıldızın peşinde! Cengiz Ünder...

Geçen sezon devleşen milli futbolcu, takımdaki diğer oyuncular gibi Tudor'la sorunlar yaşıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray milli yıldızın peşinde! Cengiz Ünder...

Milli yıldız sistem değişikliği sonrası beklenen performansı veremedi ve yerini yeni transfer Alexis Sanchez'e kaptırdı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray milli yıldızın peşinde! Cengiz Ünder...

KİRALIK GELECEK

Fransız basını da Marsilya'da Cengiz Ünder için oynama şansının kalmadığını duyurdu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray milli yıldızın peşinde! Cengiz Ünder...

Fransızlar, milli futbolcunun takımdan ayrılabileceğini ifade etti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray milli yıldızın peşinde! Cengiz Ünder...

Bu gelişmelerin ardından Galatasaray harekete geçme kararı aldı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray milli yıldızın peşinde! Cengiz Ünder...

Yaptığı transferlerle taraftarların sevgilisi haline gelen Başkan Vekili Erden Timur'un bu kez Fransa'ya çıkartma yapacağı öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray milli yıldızın peşinde! Cengiz Ünder...

Marsilya'nın 8.4 milyon Euro bedelle Roma'dan kadrosuna kattığı 25 yaşındaki kanat oyuncusunun, satın alma opsiyonlu kiralanması planlanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray milli yıldızın peşinde! Cengiz Ünder...

CENGİZ ÜNDER KİMDİR?

Cengiz Under, 14 Temmuz 1997 tarihinde dünyaya gelmiştir.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray milli yıldızın peşinde! Cengiz Ünder...

25 yaşındaki futbolcu Balıkesir'de doğmuştur.

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