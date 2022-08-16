TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray milli yıldızın peşinde! Cengiz Ünder...

İlk iki maçta beklenen futbolu ortaya koyamayan Galatasaray'da transfer çalışmaları yeniden hız kazandı.
İlk iki maçta beklenen futbolu ortaya koyamayan Galatasaray'da transfer çalışmaları yeniden hız kazandı.
Sarı-kırmızılı takım, Marsilya'da İgor Tudor'un kadroda düşünmediği Cengiz Ünder'in peşine düştü.
Marsilya'nın sezon başı satın alma opsiyonunu kullanarak kadrosuna kattığı Cengiz, kabus gibi bir dönemden geçiyor.
Geçen sezon devleşen milli futbolcu, takımdaki diğer oyuncular gibi Tudor'la sorunlar yaşıyor.
Milli yıldız sistem değişikliği sonrası beklenen performansı veremedi ve yerini yeni transfer Alexis Sanchez'e kaptırdı.
KİRALIK GELECEK
Fransız basını da Marsilya'da Cengiz Ünder için oynama şansının kalmadığını duyurdu.
Fransızlar, milli futbolcunun takımdan ayrılabileceğini ifade etti.
Bu gelişmelerin ardından Galatasaray harekete geçme kararı aldı.
Yaptığı transferlerle taraftarların sevgilisi haline gelen Başkan Vekili Erden Timur'un bu kez Fransa'ya çıkartma yapacağı öğrenildi.
Marsilya'nın 8.4 milyon Euro bedelle Roma'dan kadrosuna kattığı 25 yaşındaki kanat oyuncusunun, satın alma opsiyonlu kiralanması planlanıyor.
CENGİZ ÜNDER KİMDİR?
Cengiz Under, 14 Temmuz 1997 tarihinde dünyaya gelmiştir.
25 yaşındaki futbolcu Balıkesir'de doğmuştur.
173 cm boyunda ve 66 kilo olan oyuncu, sol ayağını kullanmaktadır.
Ünder, futbolculuk hayatına Bucaspor Altyapısı'nda başlamıştır.
Kariyerinde Altınordu, Başakşehir, Roma, Leicester ve Marsilya formaları giymiştir.
Cengiz Ünder'in 22 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunmaktadır.
- Savaş Çorlu