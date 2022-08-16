Sevilla’ya bir ‘Hayır’ daha

Marcao'yu transfer eden Sevilla, Nelsson'u da kadrosuna katmak için uğraşıyor. İsponyol ekibi son olarak 15 milyon euro'luk bir teklif sundu ama 20 milyon euro'dan aşağıya inmeyi düşünmeyen Galatasaray'ı bu para da cezbetmedi.
Marcao'yu transfer eden Sevilla, Nelsson'u da kadrosuna katmak için uğraşıyor. İsponyol ekibi son olarak 15 milyon euro'luk bir teklif sundu ama 20 milyon euro'dan aşağıya inmeyi düşünmeyen Galatasaray'ı bu para da cezbetmedi. Nitekim Galatasaray Başkanı Özbek de "İstediğimiz teklif gelene kadar satmayacağız" açıklamasını yaptı.