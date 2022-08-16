Morteza Aslan oldu

G.Saray Erkek Voleybol Takımı, Morteza Sharifi'yi kadrosuna kattı. 24 yaşındaki İranlı smaçör ile 1 yıllık kontrat yapıldı. İran Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Morteza'ya resmi siteden, "Hoş geldin" denildi. Kadın Voleybol Takımı da Nazlı Eda Kafkas'ı transfer etti.
G.SarayErkek Voleybol Takımı, Morteza Sharifi'yi kadrosuna kattı. 24 yaşındaki İranlı smaçör ile 1 yıllık kontrat yapıldı. İran Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Morteza'ya resmi siteden, "Hoş geldin" denildi. Kadın Voleybol Takımı da Nazlı Eda Kafkas'ı transfer etti.