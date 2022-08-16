Milan yoldan çekildi

Galatasaray, listesinde yer alan forvetlerden Andrea Belotti'yi de kollamaya devam ediyor. İtalyan futbolcuyu, sarı-kırmızılı takımın yanı sıra Roma, Nice ve Milan da isterken İtalyan gelen son haberlere göre Milan devreden çıktı.
Galatasaray, listesinde yer alan forvetlerden Andrea Belotti'yi de kollamaya devam ediyor. İtalyan futbolcuyu, sarı-kırmızılı takımın yanı sıra Roma, Nice ve Milan da isterken İtalyan gelen son haberlere göre Milan devreden çıktı. Torino'dan ayrıldıktan sonra yeni bir maceraya başlamayı bekleyen Belotti, Palermo'da tek başına çalışmalarını sürdürüyor. Mourinho'lu Roma'ya öncelik veren yıldız futbolcunun, Galatasaray'a da kapıyı kapatmadığı belirtiliyor.