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İsveç Kulesi

İsveç’ten SportExpressen, sarı-kırmızılıların Djurgarden’in 1.91 boyundaki stoperi Isak Hien’in menajerleriyle görüştüğünü yazdı... Mumin de radarda.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 06:50
İsveç Kulesi

Galatasaray'ın Djurgarden forması giyen Isak Hien ile ilgilendiği bildirildi... Marcao'nun Sevilla'ya gitmesinin ardından Victor Nelsson'un da ayrılma olasılığı üzerine savunmaya takviye arayışına başlayan sarı-kırmızılıların, Djurgarden'de forma giyen 23 yaşındaki savunmacının menajerleriyle bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. İsveç basınından SportExpressen'de yer alan haberde, Hien ile Galatasaray'ın dışında birçok takımın da ilgilendiği aktarıldı. Özellikle İtalyan ekiplerinin daha istekli olduğu ifade edildi.

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Verona'nın Hien için 2 milyon 860 bin euro + 1 milyon 144 bin euro bonus içeren teklif sunduğu, Torino'nun ise 4 milyon euro önerdiği kaydedildi. SportExpressen, Torino ve Verona'nın 23 yaşındaki Hien'in transferinde avantajlı ekipler olduklarını ancak Cremonese ve Galatasaray'ın da temaslarının sürdüğünü dile getirdi... Öte yandan Cimbom, listesindeki diğer isim Andreas Hanche-Olsen için Gent'e 3.5 milyon euro civarında bonservis bedeli önerdi. Ganalı 24 yaşındaki Abdul Mumin için de Guimaraes ile pazarlıklar devam ediyor.

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