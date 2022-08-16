GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'a Icardi transferinde rakip çıktı!

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Giresunspor'a mağlup olarak haftayı puansız kapatan Galatasaray'da gözler Ümraniyespor maçına çevrildi.
Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Giresunspor'a mağlup olarak haftayı puansız kapatan Galatasaray'da gözler Ümraniyespor maçına çevrildi.
İstanbul ekibiyle cuma günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılar, rakibini mağlup ederek galibiyet serisi başlatmayı planlıyor.
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Cimbom'da transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.
48 yaşındaki çalıştırıcı, Giresunspor maçının ardından düzenlediği basın toplantısında transfer çalışmalarıyla ilgili konuştu.
Buruk, "Kadroyu zenginleştirmek istiyoruz. Bazı bölgelerde eksiklerimiz var.
Stopere takviye istiyoruz. Emin Bayram sakatlandı, belki Emin hazır olsaydı kullanacağımız oyunculardan biriydi.
Ön tarafa da bize katkı sağlayacak, farklı oyuncu arayışımız olacak.
Aynı anda iki sağ bek sakatlandı. 3'üncü sağ beki getirdik. Sol bekte sıkıntılar çekiyoruz." ifadelerini kullandı.
Eksik görülen bölgelere yapılacak takviyelerle transferi noktalamayı planlayan Galatasaray'da en merak edilen konulardan birisi de forvet transferi...
Haris Seferovic ve Dries Mertens transferleriyle hücum hattını güçlendiren sarı-kırmızılılar, bir forvet takviyesi daha yapmak istiyor.
Bu doğrultuda adı sık sık Andrea Belotti ile anılan Cimbom'da Mauro Icardi'nin de transfer listesinde yer aldığı öne sürüldü.
Sarı-kırmızılıların PSG'den ayrılması beklenen Arjantinli yıldıza kanca attığı öne sürülürken, İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
A Spor'dan Mert Kılıç'ın İtalyan basınına dayandırdığı habere göre; geleceğini çözüme kavuşturmak için PSG yöneticileriyle bir araya geldi.
MANCHESTER UNITED'A ÖNERİLDİ
Golcü futbolcunun Galatasaray ile birlikte Manchester United'a önerildiği ve İngiliz devinin Icardi için devrede olduğu belirtildi.
MONZA TRANSFERDEN ÇEKİLDİ
Haberde ayrıca Mauro Icardi ile ilgilendiği konuşulan Monza'nın transferden çekildiği aktarıldı.