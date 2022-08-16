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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'a Icardi transferinde rakip çıktı!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiypnluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Cimbom'da gündeme gelen son isim Icardi olmuştu. Sarı-kırmızılılara transferde dev bir takip çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 12:59
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'a Icardi transferinde rakip çıktı!

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Giresunspor'a mağlup olarak haftayı puansız kapatan Galatasaray'da gözler Ümraniyespor maçına çevrildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'a Icardi transferinde rakip çıktı!

İstanbul ekibiyle cuma günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılar, rakibini mağlup ederek galibiyet serisi başlatmayı planlıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'a Icardi transferinde rakip çıktı!

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Cimbom'da transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'a Icardi transferinde rakip çıktı!

48 yaşındaki çalıştırıcı, Giresunspor maçının ardından düzenlediği basın toplantısında transfer çalışmalarıyla ilgili konuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'a Icardi transferinde rakip çıktı!

Buruk, "Kadroyu zenginleştirmek istiyoruz. Bazı bölgelerde eksiklerimiz var.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'a Icardi transferinde rakip çıktı!

Stopere takviye istiyoruz. Emin Bayram sakatlandı, belki Emin hazır olsaydı kullanacağımız oyunculardan biriydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'a Icardi transferinde rakip çıktı!

Ön tarafa da bize katkı sağlayacak, farklı oyuncu arayışımız olacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'a Icardi transferinde rakip çıktı!

Aynı anda iki sağ bek sakatlandı. 3'üncü sağ beki getirdik. Sol bekte sıkıntılar çekiyoruz." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'a Icardi transferinde rakip çıktı!

Eksik görülen bölgelere yapılacak takviyelerle transferi noktalamayı planlayan Galatasaray'da en merak edilen konulardan birisi de forvet transferi...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'a Icardi transferinde rakip çıktı!

Haris Seferovic ve Dries Mertens transferleriyle hücum hattını güçlendiren sarı-kırmızılılar, bir forvet takviyesi daha yapmak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'a Icardi transferinde rakip çıktı!

Bu doğrultuda adı sık sık Andrea Belotti ile anılan Cimbom'da Mauro Icardi'nin de transfer listesinde yer aldığı öne sürüldü.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'a Icardi transferinde rakip çıktı!

Sarı-kırmızılıların PSG'den ayrılması beklenen Arjantinli yıldıza kanca attığı öne sürülürken, İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'a Icardi transferinde rakip çıktı!

A Spor'dan Mert Kılıç'ın İtalyan basınına dayandırdığı habere göre; geleceğini çözüme kavuşturmak için PSG yöneticileriyle bir araya geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'a Icardi transferinde rakip çıktı!

MANCHESTER UNITED'A ÖNERİLDİ

Golcü futbolcunun Galatasaray ile birlikte Manchester United'a önerildiği ve İngiliz devinin Icardi için devrede olduğu belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'a Icardi transferinde rakip çıktı!

MONZA TRANSFERDEN ÇEKİLDİ

Haberde ayrıca Mauro Icardi ile ilgilendiği konuşulan Monza'nın transferden çekildiği aktarıldı.

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