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GALATASARAY HABERİ: Aslan'a Justin Kluivert transferinde kötü haber

Galatasaray transfer haberleri... Sarı kırmızılı ekip kadrosuna yıldız oyuncuları ekledikten sonra çalışmalarına devam ediyor. Aslan, hücum hattında rotasyonlu bir kadro kurmak için çalışıyor. Okan Buruk'un istediği Justin Kluivert transferinde kötü haber geldi. Hollandalı oyuncunun yeni takımı açıklandı. İşte transferin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 16:37 Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 16:58
GALATASARAY HABERİ: Aslan'a Justin Kluivert transferinde kötü haber

Başkan Dursun Özbek taraftara transferlerin devam edeceği mesajını vermişti.

GALATASARAY HABERİ: Aslan'a Justin Kluivert transferinde kötü haber

Galatasaray'ın uzun süredir peşinde koştuğu Hollandalı yıldız Justin Kluivert'dan kötü haber geldi.

GALATASARAY HABERİ: Aslan'a Justin Kluivert transferinde kötü haber

Justin Kluivert Fulham'a transfer olmayı kabul etti.

GALATASARAY HABERİ: Aslan'a Justin Kluivert transferinde kötü haber

Ntv Spor'un haberine göre, Roma ile Fulham'ın anlaşması halinde Hollandalı futbolcu gelecek sezon Londra ekibinde forma giyecek.

GALATASARAY HABERİ: Aslan'a Justin Kluivert transferinde kötü haber

Bu gelişmeden sonra Galatasaray rotasını yeni yıldızlara çevirdi.

GALATASARAY HABERİ: Aslan'a Justin Kluivert transferinde kötü haber

JUSTIN KLUIVERT KİMDİR?
5 Mayıs 1999 tarihinde dünyaya gelen Justin Kluivert, 171 cm boyunda ve 66 kilodur.

GALATASARAY HABERİ: Aslan'a Justin Kluivert transferinde kötü haber

2022 yılı itibarıyla 23 yaşında olan Justin Kluivert, İtalya ekiplerinden AS Roma takımında forvet mevkiinde forma giymektedir.

GALATASARAY HABERİ: Aslan'a Justin Kluivert transferinde kötü haber

Justin Kluivert, sağ ve sol ayağını kullanmaktadır ve geçtiğimiz sezon ilk 11'de 31 maça çıkan Justin Kluivert, 9 sarı kart ve 1 kırmızı kart görmüştür.

GALATASARAY HABERİ: Aslan'a Justin Kluivert transferinde kötü haber

Justin Kluivert, geçtiğimiz sezon 5 asist ve 6 gol katkısında bulunmuştur.

GALATASARAY HABERİ: Aslan'a Justin Kluivert transferinde kötü haber

Roma ile 1 yıllık sözleşmesi devam eden Kluivert, geçtiğimiz yıl kiralık oynadığı OGC Nice'ın radarında olmasıyla da gündeme gelmektedir.

GALATASARAY HABERİ: Aslan'a Justin Kluivert transferinde kötü haber

Kluivert OGC Nice, RB Leipzig, Roma, Ajax Amsterdam kulüplerinde forma giydi.

GALATASARAY HABERİ: Aslan'a Justin Kluivert transferinde kötü haber

Kluivert, Hollanda Milli Takımlarında 2 karşılaşamda görev aldı.

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