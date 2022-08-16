GALATASARAY HABERİ: Aslan'a Justin Kluivert transferinde kötü haber

Sarı kırmızılılar transfer çalışmalarına devam ediyor.
Mertens ve Torreira gibi dünya yıldızlarına imza attıran Galatasaray'ın transferde durmaya niyeti yok.
Galatasaray'da Başkan vekili Erden Timur transfer için yoğun mesai harcıyor.
Sarı kırmızılılar transfer çalışmalarına devam ediyor.
Mertens ve Torreira gibi dünya yıldızlarına imza attıran Galatasaray'ın transferde durmaya niyeti yok.
Galatasaray'da Başkan vekili Erden Timur transfer için yoğun mesai harcıyor.
Başkan Dursun Özbek taraftara transferlerin devam edeceği mesajını vermişti.
Galatasaray'ın uzun süredir peşinde koştuğu Hollandalı yıldız Justin Kluivert'dan kötü haber geldi.
Justin Kluivert Fulham'a transfer olmayı kabul etti.
Ntv Spor'un haberine göre, Roma ile Fulham'ın anlaşması halinde Hollandalı futbolcu gelecek sezon Londra ekibinde forma giyecek.
Bu gelişmeden sonra Galatasaray rotasını yeni yıldızlara çevirdi.
JUSTIN KLUIVERT KİMDİR?
5 Mayıs 1999 tarihinde dünyaya gelen Justin Kluivert, 171 cm boyunda ve 66 kilodur.
2022 yılı itibarıyla 23 yaşında olan Justin Kluivert, İtalya ekiplerinden AS Roma takımında forvet mevkiinde forma giymektedir.
Justin Kluivert, sağ ve sol ayağını kullanmaktadır ve geçtiğimiz sezon ilk 11'de 31 maça çıkan Justin Kluivert, 9 sarı kart ve 1 kırmızı kart görmüştür.
Justin Kluivert, geçtiğimiz sezon 5 asist ve 6 gol katkısında bulunmuştur.
Roma ile 1 yıllık sözleşmesi devam eden Kluivert, geçtiğimiz yıl kiralık oynadığı OGC Nice'ın radarında olmasıyla da gündeme gelmektedir.
Kluivert OGC Nice, RB Leipzig, Roma, Ajax Amsterdam kulüplerinde forma giydi.
Kluivert, Hollanda Milli Takımlarında 2 karşılaşamda görev aldı.