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Barış’a Sovetov talip

Rus ekibinin sportif direktörü, Barış Alper Yılmaz için G.Saray ile temasları sürdürdüklerini belirtti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 06:50
Barış’a Sovetov talip
Cimbom'un geçtiğimiz sezon Keçiörengücü'nden transfer ettiği Barış Alper Yılmaz'a Krylya Sovetov talip oldu. Rus ekibinin sportif direktörü Sergey Kornilenko, görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Championat'a konuşan Kornilenko, "Galatasaray, Barış Alper Yılmaz için görüşmeleri sürdürüyoruz. Çok zor ama konuşuyoruz" ifadelerini kullandı. Barış Alper'in menajeri Tuncay Maldan da Sovetov'un ilgisini doğrulamıştı. Krylya'nın ilk etapta Yılmaz'ı kiralamak istediği fakat Okan Buruk'un bu talebe sıcak bakmadığı belirtilmişti. Uzlaşma sağlanması halinde transfere izin verileceği öğrenildi.
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