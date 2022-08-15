TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da gece yarısı zirvesi! Okan Buruk, Erden Timur ve Dursun Özbek...

Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında Giresunspor'u konuk etti.
Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında Giresunspor'u konuk etti.
Maç boyunca baskılı oynayan sarı-kırmızılı ekip, bir türlü gol bulamadı.
Çotanaklar, Aslan'ı deplasmanda Borja Sainz'ın 77. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etmeyi başardı.
Başkan Dursun Özbek'in Giresunspor mağlubiyetine çok üzüldüğü öğrenildi.
Başkan Özbek, karşılaşma sonrası Erden Timur'la birlikte Okan Buruk'la 1.5 saatlik bir toplantı yaptı.
Yapılan zirvede ilk olarak stoper ve golcü transferleri masaya yatırıldı.
Üçlü zirveden çıkan ilk karar stopere 'Olsen'in alınması' oldu.
Ayrıca Başkan Özbek, Buruk'a duyduğu güveni bir kez daha dile getirdi.
Ardından Başkan Özbek yeni transferlerin adaptasyon sorununun gidermesinden sonra takımın düzeleceğine inancının tam olduğunu dile getirdi.
Genç çalıştırıcı Giresunspor yenilgisini 'İş kazası' olarak değerlendirdi.
Okan Buruk, süre isterken Ümraniye maçıyla yeni bir sayfa açmaya kararlı olduklarını kaydetti.
Buruk'un gidecek ve kalacak oyuncular konusunda da bir rapor sunduğu aktarıldı.
1.85 boyundaki stoper Norveç milli takımı formasını 12 kez terletti.
Geçtiğimiz sezon 55 maçta forma giyen stoper, 1 gol ve 1 asistlik performans sağladı.