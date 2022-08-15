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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da gece yarısı zirvesi! Okan Buruk, Erden Timur ve Dursun Özbek...

Son dakika haberleri... Süper Lig'in ikinci haftasında Giresunspor'a mağlup olan Galatasaray'da maçtan sonra zirve gerçekleştirildi. Dursun Özbek, Erden Timur ve Okan Buruk arasında düzenlenen toplantıda stopere takviye konusu masaya yatırıldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 06:50
TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da gece yarısı zirvesi! Okan Buruk, Erden Timur ve Dursun Özbek...

Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında Giresunspor'u konuk etti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da gece yarısı zirvesi! Okan Buruk, Erden Timur ve Dursun Özbek...

Maç boyunca baskılı oynayan sarı-kırmızılı ekip, bir türlü gol bulamadı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da gece yarısı zirvesi! Okan Buruk, Erden Timur ve Dursun Özbek...

Çotanaklar, Aslan'ı deplasmanda Borja Sainz'ın 77. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etmeyi başardı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da gece yarısı zirvesi! Okan Buruk, Erden Timur ve Dursun Özbek...

Başkan Dursun Özbek'in Giresunspor mağlubiyetine çok üzüldüğü öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da gece yarısı zirvesi! Okan Buruk, Erden Timur ve Dursun Özbek...

Başkan Özbek, karşılaşma sonrası Erden Timur'la birlikte Okan Buruk'la 1.5 saatlik bir toplantı yaptı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da gece yarısı zirvesi! Okan Buruk, Erden Timur ve Dursun Özbek...

Yapılan zirvede ilk olarak stoper ve golcü transferleri masaya yatırıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da gece yarısı zirvesi! Okan Buruk, Erden Timur ve Dursun Özbek...

Üçlü zirveden çıkan ilk karar stopere 'Olsen'in alınması' oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da gece yarısı zirvesi! Okan Buruk, Erden Timur ve Dursun Özbek...

Ayrıca Başkan Özbek, Buruk'a duyduğu güveni bir kez daha dile getirdi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da gece yarısı zirvesi! Okan Buruk, Erden Timur ve Dursun Özbek...

Ardından Başkan Özbek yeni transferlerin adaptasyon sorununun gidermesinden sonra takımın düzeleceğine inancının tam olduğunu dile getirdi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da gece yarısı zirvesi! Okan Buruk, Erden Timur ve Dursun Özbek...

Genç çalıştırıcı Giresunspor yenilgisini 'İş kazası' olarak değerlendirdi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da gece yarısı zirvesi! Okan Buruk, Erden Timur ve Dursun Özbek...

Okan Buruk, süre isterken Ümraniye maçıyla yeni bir sayfa açmaya kararlı olduklarını kaydetti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da gece yarısı zirvesi! Okan Buruk, Erden Timur ve Dursun Özbek...

Buruk'un gidecek ve kalacak oyuncular konusunda da bir rapor sunduğu aktarıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da gece yarısı zirvesi! Okan Buruk, Erden Timur ve Dursun Özbek...

Andreas Hanche-Olsen kimdir?
25 yaşındaki stoper Belçika'nın KAA Gent takımında forma giyiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da gece yarısı zirvesi! Okan Buruk, Erden Timur ve Dursun Özbek...

1.85 boyundaki stoper Norveç milli takımı formasını 12 kez terletti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da gece yarısı zirvesi! Okan Buruk, Erden Timur ve Dursun Özbek...

Geçtiğimiz sezon 55 maçta forma giyen stoper, 1 gol ve 1 asistlik performans sağladı.

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