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Sefer aksama yaptı

G.Saray'ın yeni transferi Haris Seferovic ilk iki maçta sınıfta kaldı. İki maçta da ilk 11'de forma giyen futbolcu, pozisyona girmekte zorlanırken girdiğinde de son vuruşları yapmakta etkisiz kaldı. Antalya maçında gol atan Gomis de Giresun karşısında etkisizdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 06:50
Sefer aksama yaptı
G.Saray'ın yeni transferi Haris Seferovic ilk iki maçta sınıfta kaldı. İki maçta da ilk 11'de forma giyen futbolcu, pozisyona girmekte zorlanırken girdiğinde de son vuruşları yapmakta etkisiz kaldı. Antalya maçında gol atan Gomis de Giresun karşısında etkisizdi.
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