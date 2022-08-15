Olsen’de işlem tamam

Marcao'yu alan Sevilla, Victor Nelsson için de bastırmaya devam ediyor. İspanyol kulübün teklifini artırdığını ve son olarak Galatasaray'a 15 milyon euro bonservis ve 3 milyon Euro da bonus önerdiği ortaya çıktı. Sevilla'nın tek şart öne sürdüğü ve bonservis ücretini 4 eşit taksitte ödemek istediği öğrenildi. Sevilla ile pazarlıklar devam ederken Galatasaray, Nelsson'un boşluğunu Olsen ile doldurma kararı aldı. Bir süredir oyuncu ve kulübüyle temaslarda bulunan yöneticiler, Olsen'i ikna etmeyi başardı. Stoper mevkisi dışında sağ bek ve sol bek olarak da forma giyebilen futbolcunun, Galatasaray'dan 700 bine euro maaş alacağı bildirildi. 4 milyon euro isteyen Gent'e de 3 milyon euro teklif edildi ve bu hafta içinde transfere nokta koyulması bekleniyor.



İLK 11'E DÖNDÜ



Gent teknik direktörü Hein Vanhaezebrouck, Galatasaray'la anlaşan Norveçli stoperi bu sezon ilk kez bir maçta 11'de oynattı. 3-1 kazanılan Oostende deplasmanında Olsen,sağ stoper olarak forma giydi. 1.85'lik stoper bu sezon geride kalan 3 haftada 8 dakika forma giyebilmişti.