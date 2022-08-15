Hakemlere tepki

Galatasaraylılar, ilk iki maçtaki hakem hataları nedeniyle isyanda... Antalyaspor karşısında Wright'ın yerde kaldığı pozisyona penaltı çalınmasını eleştiren taraftarlar, arkadan Oliveira'nın ayağına basılmasının es geçilmesine de anlam verememişti. Giresunspor karşısında da Galatasaraylılar iki penaltı bekledi. Emre Akbaba'nın yine arkadan ayağına basılması ve Torreira'nın kolundan çekilmesinin ardından penaltı beklediler.
Galatasaraylılar, ilk iki maçtaki hakem hataları nedeniyle isyanda... Antalyaspor karşısında Wright'ın yerde kaldığı pozisyona penaltı çalınmasını eleştiren taraftarlar, arkadan Oliveira'nın ayağına basılmasının es geçilmesine de anlam verememişti. Giresunspor karşısında da Galatasaraylılar iki penaltı bekledi. Emre Akbaba'nın yine arkadan ayağına basılması ve Torreira'nın kolundan çekilmesinin ardından penaltı beklediler.