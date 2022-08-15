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Hakemlere tepki

Galatasaraylılar, ilk iki maçtaki hakem hataları nedeniyle isyanda... Antalyaspor karşısında Wright'ın yerde kaldığı pozisyona penaltı çalınmasını eleştiren taraftarlar, arkadan Oliveira'nın ayağına basılmasının es geçilmesine de anlam verememişti. Giresunspor karşısında da Galatasaraylılar iki penaltı bekledi. Emre Akbaba'nın yine arkadan ayağına basılması ve Torreira'nın kolundan çekilmesinin ardından penaltı beklediler.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 06:50
Hakemlere tepki
Galatasaraylılar, ilk iki maçtaki hakem hataları nedeniyle isyanda... Antalyaspor karşısında Wright'ın yerde kaldığı pozisyona penaltı çalınmasını eleştiren taraftarlar, arkadan Oliveira'nın ayağına basılmasının es geçilmesine de anlam verememişti. Giresunspor karşısında da Galatasaraylılar iki penaltı bekledi. Emre Akbaba'nın yine arkadan ayağına basılması ve Torreira'nın kolundan çekilmesinin ardından penaltı beklediler.
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