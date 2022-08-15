Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'a Bernard transferinde rakip çıktı

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'a Bernard transferinde rakip çıktı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni sezona 1 galibiyet 1 mağlubiyet ile başlayan Galatasaray, transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Girişimlerini sıklaştıran sarı-kırmızılıların Birleşik Arap Emirleri Pro Ligi'nde Sharjah forması giyen Brezilyalı yıldız Bernard ile ilgilendiği belirtilmişti. Cimbom'a yıldız futbolcunun transferinde rakip çıktı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 11:07 Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 11:12
KEMAL TAMTÜRK
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'a Bernard transferinde rakip çıktı

Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'a Bernard transferinde rakip çıktı

Sarı kırmızılılar, transferde iddialı hamleler yapmaya devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'a Bernard transferinde rakip çıktı

Aslan, yaz transfer sezonunda Dries Mertens, Lucas Torreira, Haris Seferovic, Sergio Oliveira, Leo Dubois, Kazımcan Karataş, Fredrik Midtsjö ve Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna katmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'a Bernard transferinde rakip çıktı

Cimbom, yaptığı flaş transferler sonrası taraftarlarını mutlu etmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'a Bernard transferinde rakip çıktı

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da flaş bir isim daha gündeme geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'a Bernard transferinde rakip çıktı

Sarı-Kırmızılıların Birleşik Arap Emirlikleri'nde Sharjah forması giyen Brezilyalı yıldız Bernard ile ilgilendiği belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'a Bernard transferinde rakip çıktı

Yunanistan basınında Galatasaray'ın transferde 3 rakibinin olduğu iddia edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'a Bernard transferinde rakip çıktı

Yıldız futbolcu için PAOK'un ısrarı sürüyordu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'a Bernard transferinde rakip çıktı

Yıldız futbolcu için 2 takım daha devreye girdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'a Bernard transferinde rakip çıktı

Yunan basını Brezilyalı futbolcu için Panathinaikos ve Corinthians'dan devreye girdiğini duyurdu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'a Bernard transferinde rakip çıktı

2013'te 25 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Atletico Mineiro'dan Shakhtar Donetsk'e transfer olan Bernard, 2018'de Ukrayna ekibindeki sözleşmesinin bitmesi ile Everton'a transfer olmuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'a Bernard transferinde rakip çıktı

Brezilyalı oyuncu, 2021'de ise 1 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Sharjah'ın yolunu tuttu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'a Bernard transferinde rakip çıktı

Sharjah'ın Haziran 2023'te sözleşmesi sona erecek 29 yaşındaki yıldız için yüksek bir bonservis bedeli talep etmediği aktarılmakta.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'a Bernard transferinde rakip çıktı

Geçen sezon Sharjah ile 31 maça çıkan 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu 6 gol ve 5 asist kaydetti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'a Bernard transferinde rakip çıktı

Bu sezon ise 5 maçta forma giyen başarılı oyuncu 2 gol ve 1 asist ile oynadı.

DİĞER
Hababam Sınıfı'nın 'Çalışkan Ahmet'ini bir de şimdi görün... Yeşilçam'ın masum yüzlü yakışıklısı Ahmet Sezerel yıllar sonra ortaya çıktı!
Gülşen sahne kıyafetiyle olay oldu, rezalete uydurduğu kılıfla tepki çekti: "Emzirmektir masum olan senin yaptığın teşhircilik"
Cimbom’dan yılın transfer bombası!
Jesus F.Bahçe'den ayrılıyor mu? İstediği ülkeyi açıkladılar!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'ın eski yıldızı Hull City yolcusu!
Cimbom’dan yılın transfer bombası!
ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?
MERKEZ BANKASI AĞUSTOS AYI FAİZ KARARI | Merkez Bankası Ağustos faiz kararı ne zaman açıklanacak, sabit tutulacak mı?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'dan flaş Efecan atağı! Trabzonspor'dan flaş Efecan atağı! 11:09
Jesus F.Bahçe'den ayrılıyor mu? İstediği ülkeyi açıkladılar! Jesus F.Bahçe'den ayrılıyor mu? İstediği ülkeyi açıkladılar! 11:09
Gençler Dünya Judo Şampiyonası sona erdi Gençler Dünya Judo Şampiyonası sona erdi 10:31
Adanaspor - Tuzlaspor maçı saat kaçta? Adanaspor - Tuzlaspor maçı saat kaçta? 10:48
BB Erzurumspor - Pendikspor maçı saat kaçta? BB Erzurumspor - Pendikspor maçı saat kaçta? 11:00
Cimbom'a Bernard transferinde rakip çıktı Cimbom'a Bernard transferinde rakip çıktı 11:07
Daha Eski
Ismael'e ağır eleştiri! "Korkak ve acemi..." Ismael'e ağır eleştiri! "Korkak ve acemi..." 09:16
Kartal'dan Levi Garcia atağı! İşte bonservis bedeli Kartal'dan Levi Garcia atağı! İşte bonservis bedeli 09:18
Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu başlıyor Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu başlıyor 09:22
F.Bahçe'de ayrılık resmileşiyor! 'Yüzde 90 bitti' F.Bahçe'de ayrılık resmileşiyor! 'Yüzde 90 bitti' 09:36
Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 09:49
Cimbom'da Olimpiu Morutan pişmanlığı! Cimbom'da Olimpiu Morutan pişmanlığı! 09:53