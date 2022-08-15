GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'a Bernard transferinde rakip çıktı

Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor.
Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor.
Sarı kırmızılılar, transferde iddialı hamleler yapmaya devam ediyor.
Aslan, yaz transfer sezonunda Dries Mertens, Lucas Torreira, Haris Seferovic, Sergio Oliveira, Leo Dubois, Kazımcan Karataş, Fredrik Midtsjö ve Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna katmıştı.
Cimbom, yaptığı flaş transferler sonrası taraftarlarını mutlu etmişti.
Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da flaş bir isim daha gündeme geldi.
Sarı-Kırmızılıların Birleşik Arap Emirlikleri'nde Sharjah forması giyen Brezilyalı yıldız Bernard ile ilgilendiği belirtildi.
Yunanistan basınında Galatasaray'ın transferde 3 rakibinin olduğu iddia edildi.
Yıldız futbolcu için PAOK'un ısrarı sürüyordu.
Yıldız futbolcu için 2 takım daha devreye girdi.
Yunan basını Brezilyalı futbolcu için Panathinaikos ve Corinthians'dan devreye girdiğini duyurdu.
2013'te 25 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Atletico Mineiro'dan Shakhtar Donetsk'e transfer olan Bernard, 2018'de Ukrayna ekibindeki sözleşmesinin bitmesi ile Everton'a transfer olmuştu.
Brezilyalı oyuncu, 2021'de ise 1 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Sharjah'ın yolunu tuttu.
Sharjah'ın Haziran 2023'te sözleşmesi sona erecek 29 yaşındaki yıldız için yüksek bir bonservis bedeli talep etmediği aktarılmakta.
Geçen sezon Sharjah ile 31 maça çıkan 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu 6 gol ve 5 asist kaydetti.
Bu sezon ise 5 maçta forma giyen başarılı oyuncu 2 gol ve 1 asist ile oynadı.