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GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Olimpiu Morutan pişmanlığı!

Galatasaray spor haberleri: Yeni sezonda yeni bir çehreye bürünen Galatasaray'da Morutan ile yollar ayrılmıştı. Sarı-kırmızılılar Rumen futbolcuyu Serie B ekiplerinden Pisa'ya satın alma opsiyonuyla kiralamıştı. Olimpiu Morutan'ın ilk maçındaki performansı ile olay oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 09:53
GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Olimpiu Morutan pişmanlığı!

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon uygulanmak istenen yapılanmanın baş aktörlerinden birisi olması beklenen Olimpiu Morutan, sarı-kırmızılılarda hayal kırıklığı yaratmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Olimpiu Morutan pişmanlığı!

İki farklı teknik direktörle çalışan genç oyuncu, forma şansı bulmakta zorlanırken kendini gösteremedi.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Olimpiu Morutan pişmanlığı!

Okan Buruk döneminde ise hazırlık maçlarında şans bulan Morutan, teknik direktörünün gözüne giremedi.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Olimpiu Morutan pişmanlığı!

PISA'YA KİRALANDI

Galatasaray, Olimpiu Morutan'ı Serie B takımlarından Pisa'ya 150 bin euro kiralama ve 5.5 milyon euro zorunlu şartlı satın alma opsiyonu ile kiraladı.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Olimpiu Morutan pişmanlığı!

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da 34 maçta süre alan 23 yaşındaki futbolcu, 3 gol, 5 asistlik bir performans sergiledi.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Olimpiu Morutan pişmanlığı!

Morutan, FCSB'den Galatasaray'a 4.1 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Olimpiu Morutan pişmanlığı!

İLK MAÇINA DAMGA VURDU

Serie B ekiplerinden Pisa'ya satın alma opsiyonuyla kiralanan Morutan ligdeki ilk maçında oyuna sonradan girdi.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Olimpiu Morutan pişmanlığı!

İlk 45 dakikası 1-1 geçilen mücadelede Cittadella, 66. dakikada skoru 4-1'e getirince Morutan, Artur Ionita'nın yerine oyuna dahil oldu.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Olimpiu Morutan pişmanlığı!

90+2'de kazanılan korneri kullanan Morutan Sibilli'yi golle buluşturdu ve skor 4-2'ye geldi.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Olimpiu Morutan pişmanlığı!

Yine uzatmalarda bu kez akan oyunda topla ceza sahasının solunda dışında buluşan Morutan arka direğe yaptığı ortada Canestrelli'nin golünü hazırladı.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Olimpiu Morutan pişmanlığı!

Morutan'ın iyi performansı Galatasaraylı taraftarlar arasında da gündem olurken, oyuncunun takımda kalması gerektiği savunuldu.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Olimpiu Morutan pişmanlığı!

MORUTAN KİMDİR?

25 Nisan 1999 tarihinde Romanya'nın Cluj-Napoca şehrinde dünyaya gelen Olimpiu Morutan, futbol yaşantısına Universitatea Cluj altyapısında başlamıştır.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Olimpiu Morutan pişmanlığı!

2015 yılında henüz 16 yaşındayken A takım kadrosuna dahil edilen Morutan, burada 5 resmi maçta 1 gol, 1 asistle oynamıştır.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Olimpiu Morutan pişmanlığı!

Ağustos 2016'da bedelsiz olarak Botosani'ye transfer olan yıldız solak, burada geçirdiği 2 yılda 59 maça çıkmış ve 2 gol, 5 asistle skora katkı sağlamıştır.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Olimpiu Morutan pişmanlığı!

Genç yaşına rağmen sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Rumen oyuncu, 2018 yılında 700 bin euro bonservis karşılığında Steaua kulübüne imza atmıştır.

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