Belotti’ye Roma engeli

Galatasaray'da gündem forvet transferi. Konuşulan isim Andrea Belotti. Giresunspor yenilgisi sonrasında Başkan Dursun Özbek, Belotti sorusunu "Yapılan yorumlar kulübe zarar verir. Transferle ilgili konuşmak durumunda değilim" diyerek geçiştirdi. Okan Buruk ise "Kendi ülkesinde kalmayı düşünüyor gibi. O konuda bir gelişme yok" cevabını verdi. Belotti'nin önceliğinin Roma olduğu bu nedenle görüşmelerde derinlik sağlanamadığı ifade edildi.
Galatasaray'da gündem forvet transferi. Konuşulan isim Andrea Belotti. Giresunspor yenilgisi sonrasında Başkan Dursun Özbek, Belotti sorusunu "Yapılan yorumlar kulübe zarar verir. Transferle ilgili konuşmak durumunda değilim" diyerek geçiştirdi. Okan Buruk ise "Kendi ülkesinde kalmayı düşünüyor gibi. O konuda bir gelişme yok" cevabını verdi. Belotti'nin önceliğinin Roma olduğu bu nedenle görüşmelerde derinlik sağlanamadığı ifade edildi.