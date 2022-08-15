Belotti transferinde flaş gelişme! Galatasaray'a yeşil ışık

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.
Sarı kırmızılılarda Giresunspor mağlubiyeti sonrası başkan Dursun Özbek de, takviye yapacaklarını söylemişti.
Aslan, ilk olarak forvet bölgesine bir takviye daha planlıyor.
Seferovic ve Gomis'in bulunduğu bölge için Okan Buruk, net bir golcü daha istiyor.
Listenin başındaki isimse Andrea Belotti...
Torino ile sözleşmesi sona eren ve yaklaşık iki aydır bonservisi elinde bulunan yıldız oyuncu, henüz bir anlaşmaya imza atmadı.
Yıldız golcü bu durum üzerine diğer tekliflere yöneldi.
İtalyan basını, Nice'in 4 yıllık sözleşme teklif ettiğini yazarken Galatasaray'ın 6 milyon Euro'luk teklifi olduğu belirtildi.
MILAN DA DEVREDE!
Haberde ayrıca Belotti için Serie A devi Milan'ın da devreye girdiği ifade edildi.
Belotti'nin uzun süredir takımsız olsa da antrenmanlarını bireysel olarak sürdürdüğü belirtildi.
28 yaşındaki golcünün piyasa değeri 20 milyon Euro.
Geçtiğimiz sezon 23 maçta 8 gol 1 asistlik performans sergiledi.