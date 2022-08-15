Haberler Galatasaray Belotti transferinde flaş gelişme! Galatasaray'a yeşil ışık

Belotti transferinde flaş gelişme! Galatasaray'a yeşil ışık

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, transferde ateda şov yapmıştı. Ancak Giresunspor mağlubiyeti sarı kırmızılılardaki golcü eksikiğini yeniden göz önüne serdi. Liste başındaki Belotti ile ilgili İtalyan basını flaş bir haber yayınladı. İşte o haber ve Galatasaraylıları sevindirecek gelişme...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 20:29
Belotti transferinde flaş gelişme! Galatasaray'a yeşil ışık

Seferovic ve Gomis'in bulunduğu bölge için Okan Buruk, net bir golcü daha istiyor.

Belotti transferinde flaş gelişme! Galatasaray'a yeşil ışık

Listenin başındaki isimse Andrea Belotti...

Belotti transferinde flaş gelişme! Galatasaray'a yeşil ışık

Torino ile sözleşmesi sona eren ve yaklaşık iki aydır bonservisi elinde bulunan yıldız oyuncu, henüz bir anlaşmaya imza atmadı.

Belotti transferinde flaş gelişme! Galatasaray'a yeşil ışık

ROMA'YA ULTİMATOM!

Uzun süredir Roma'yı bekleyen Belotti, başkent ekibine ultimatom verdi.

Belotti transferinde flaş gelişme! Galatasaray'a yeşil ışık

Belotti'yi kadrosuna katmak isteyen Roma, Shomurodov'u elden çıkaramadı.

Belotti transferinde flaş gelişme! Galatasaray'a yeşil ışık

Yıldız golcü bu durum üzerine diğer tekliflere yöneldi.

Belotti transferinde flaş gelişme! Galatasaray'a yeşil ışık

İtalyan basını, Nice'in 4 yıllık sözleşme teklif ettiğini yazarken Galatasaray'ın 6 milyon Euro'luk teklifi olduğu belirtildi.

Belotti transferinde flaş gelişme! Galatasaray'a yeşil ışık

MILAN DA DEVREDE!

Haberde ayrıca Belotti için Serie A devi Milan'ın da devreye girdiği ifade edildi.

Belotti transferinde flaş gelişme! Galatasaray'a yeşil ışık

Belotti'nin uzun süredir takımsız olsa da antrenmanlarını bireysel olarak sürdürdüğü belirtildi.

Belotti transferinde flaş gelişme! Galatasaray'a yeşil ışık

28 yaşındaki golcünün piyasa değeri 20 milyon Euro.

Belotti transferinde flaş gelişme! Galatasaray'a yeşil ışık

Geçtiğimiz sezon 23 maçta 8 gol 1 asistlik performans sergiledi.

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