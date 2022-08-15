Beğeni topladı

Giresunspor karşılaşmasının son bölümünde forma şansı bulan yeni transfer Kazımcan Karataş başarılı performansıyla öne çıktı. Sol bekte görev yapmasına karşın hücuma katılmayı ihmal etmeyen 19 yaşındaki futbolcu, soğukkanlı tavırları ve yerinde ortalarıyla geçer not almayı başardı. Buruk da Kazımcan'ı tebrik etmeyi ihmal etmedi.
Giresunspor karşılaşmasının son bölümünde forma şansı bulan yeni transfer Kazımcan Karataş başarılı performansıyla öne çıktı. Sol bekte görev yapmasına karşın hücuma katılmayı ihmal etmeyen 19 yaşındaki futbolcu, soğukkanlı tavırları ve yerinde ortalarıyla geçer not almayı başardı. Buruk da Kazımcan'ı tebrik etmeyi ihmal etmedi.