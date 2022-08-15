Haberler Galatasaray Aleyhimize çalıştı

Aleyhimize çalıştı

Okan Buruk da Giresunspor maçının hakemi Kadir Sağlam'a tepki gösterdi. Buruk, "Bizim açımızdan verdiği tüm kararlarla Galatasaray aleyhine sahada olan bir hakem vardı. Faulleri vermedi, oyunu hızlandırmadı. Süper Lig tecrübesi olmadığı için bu ligdeki oyunu hızlandırma anlamında sınıfta kaldı. 3 kere devam eden oyunu kesti. Faul vardı avantaj verdi, 3 kere avantajı kesti" diye konuştu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 06:50
Aleyhimize çalıştı
Okan Buruk da Giresunspor maçının hakemi Kadir Sağlam'a tepki gösterdi. Buruk, "Bizim açımızdan verdiği tüm kararlarla Galatasaray aleyhine sahada olan bir hakem vardı. Faulleri vermedi, oyunu hızlandırmadı. Süper Lig tecrübesi olmadığı için bu ligdeki oyunu hızlandırma anlamında sınıfta kaldı. 3 kere devam eden oyunu kesti. Faul vardı avantaj verdi, 3 kere avantajı kesti" diye konuştu.
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