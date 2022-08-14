Torreira-Mertens sahne aldı!

Cimbom maçta yenik duruma düşünce teknik direktör Okan Buruk hemen Dries Mertens hamlesini de yaptı. Belçikalı futbolcu sorumluluk aldı. Sürekli topla buluşup Giresunspor savunması arasında boşluk aradı ancak çabası yeterli olmadı. Lucas Torreira da seken topları alarak atak sürekliliğini sağlamaya çalıştı. Sarı-kırmızılı taraftarlar karşılaşma sonrasında Torreira ve Mertens'in daha önce oyuna girmeleri gerektiği yönünde görüş bildirdiler. 90 dakika bitiminde iki oyuncu da skora üzüldü.
Cimbom maçta yenik duruma düşünce teknik direktör Okan Buruk hemen Dries Mertens hamlesini de yaptı. Belçikalı futbolcu sorumluluk aldı. Sürekli topla buluşup Giresunspor savunması arasında boşluk aradı ancak çabası yeterli olmadı. Lucas Torreira da seken topları alarak atak sürekliliğini sağlamaya çalıştı. Sarı-kırmızılı taraftarlar karşılaşma sonrasında Torreira ve Mertens'in daha önce oyuna girmeleri gerektiği yönünde görüş bildirdiler. 90 dakika bitiminde iki oyuncu da skora üzüldü.
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