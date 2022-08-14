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Torreira-Mertens sahne aldı!

Galatasaray’ın kadrosuna kattığı dünyaca ünlü iki futbolcu ikinci yarıda girdi. Torreira 61’de Mertens ise 78’de oyuna dahil oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2022 Pazar 06:50
Torreira-Mertens sahne aldı!
Sarı-kırmızılıların kendi sahasında Giresunspor'u konuk ettiği maçta taraftarlar hem takımlarını yeni sezonda ilk defa izlemek hem de dünyaca ünlü transferler Lucas Torreira ve Dries Martins'i görmeye gelmişti. Teknik direktör Okan Buruk iki süper yıldızı ilk 11'e yazmadı. Geçen hafta kazanan kadronun büyük bölümünü sahaya sürdü. Ancak işler iyi gitmeyince genç çalıştırıcı, ikinci devrede dünyaca ünlü futbolcuları bir bir yanına çağırdı ve oyuna soktu. Önce sarı kartlı Sergio Oliveira'yı çıkarıp yerine Lucas Torreira'yı kullandı.

Cimbom maçta yenik duruma düşünce teknik direktör Okan Buruk hemen Dries Mertens hamlesini de yaptı. Belçikalı futbolcu sorumluluk aldı. Sürekli topla buluşup Giresunspor savunması arasında boşluk aradı ancak çabası yeterli olmadı. Lucas Torreira da seken topları alarak atak sürekliliğini sağlamaya çalıştı. Sarı-kırmızılı taraftarlar karşılaşma sonrasında Torreira ve Mertens'in daha önce oyuna girmeleri gerektiği yönünde görüş bildirdiler. 90 dakika bitiminde iki oyuncu da skora üzüldü.
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