Taylan kadro dışı

Gıresun maçında oynayan kadar kadro dışı kalan oyuncular da dikkat çekiciydi. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Leo Dubois, Omar Elabdellaoui'nin yanı sıra Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Oğulcan Çağlayan, Christian Luyindama ve Alexandru Cicaldau kadroya alınmadı.
Gıresun maçında oynayan kadar kadro dışı kalan oyuncular da dikkat çekiciydi. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Leo Dubois, Omar Elabdellaoui'nin yanı sıra Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Oğulcan Çağlayan, Christian Luyindama ve Alexandru Cicaldau kadroya alınmadı.