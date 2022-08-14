Haberler Galatasaray Taylan kadro dışı

Taylan kadro dışı

Gıresun maçında oynayan kadar kadro dışı kalan oyuncular da dikkat çekiciydi. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Leo Dubois, Omar Elabdellaoui'nin yanı sıra Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Oğulcan Çağlayan, Christian Luyindama ve Alexandru Cicaldau kadroya alınmadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2022 Pazar 06:50
Taylan kadro dışı
Gıresun maçında oynayan kadar kadro dışı kalan oyuncular da dikkat çekiciydi. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Leo Dubois, Omar Elabdellaoui'nin yanı sıra Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Oğulcan Çağlayan, Christian Luyindama ve Alexandru Cicaldau kadroya alınmadı.
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