Sabah Gazetesi yazarları Galatasaray Giresunspor maçını değerlendirdi

ALİ GÜLTİKEN - G.SARAY'A ACI DERS
Süper Lig'de gücü sınırlı olan takımların en büyük motivasyonu maçı gol yemeden uzatmak olur. Bunun için maçın inşasını yoğun bir savunma üzerine kurarlar.
ALİ GÜLTİKEN - G.SARAY'A ACI DERS
Süper Lig'de gücü sınırlı olan takımların en büyük motivasyonu maçı gol yemeden uzatmak olur. Bunun için maçın inşasını yoğun bir savunma üzerine kurarlar.
Giresunspor beklendiği gibi bu şekilde bir strateji ile maça başladı, Galatasaray'ın oyun temposu da buna yardımcı oldu. Özellikle Galatasaray'ın yaratıcı oyuncuları Kerem ve Yunus'un tüm maç boyunca etkisizlikleri de takımın genel oyun temposunu düşürdü.
Oyunun böyle sıkıştığı durumlarda beklerin veya orta alanın hücum katkısını istersiniz ama bu taraftan da Galatasaray'a beklenen katkı gelmedi.
Buna bir de Seferovic'in savunmanın baskısından kurtulamayışı ve hareketsizliği eklenince Galatasaray topa sahip olan ama tempoya sahip olamayan bir oyunun içinde sallanmaya başladı.
Abdülkerim'in savunmada yaptığı bireysel hata da işin tuzu biberi oldu.
Galatasaray'ın kadro zenginliği var. Fakat 11'de başlayanlar da sonradan girenler de sarı-kırmızılı taraftarın coşkusuna oyun olarak karşılık veremedi.
Giresunspor, bu başarısından dolayı elbette takdiri hak ediyor. Kolay değil, maçın tamamına yakın bir bölümünü sabırlı bir şekilde savunmada geçirdiler.
Ama gördük ki maçı kazanma azimlerini hiç kaybetmediler. Sabırla bekledikleri hatayı da affetmediler. Bunlar acı dersler ama futbolun dili de bu.
BÜLENT TİMURLENK - SANTRAFOR NE YAPSIN!
İlk yarı bittiğinde G.Saray'ın 6 hücum girişimi, çerçeveyi bulan bir top, bir de Oliveira'nın direkte patlayan frikiği vardı.
45 bin taraftar önünde yeni transferler ve Antalya galibiyetinin moraliyle hızlı başlamaları bekleniyordu elbette. Ancak bunu sadece 10 dakika başarabildiler. Orta saha ikilisini yenileyen Galatasaray'da problem neydi?
Sezon geneli için yerli kontenjanında sahada olan Kerem ve Yunus'un vasatın altına düşme lüksleri yok. Dün ikisi de kanatta top almak yerine sağ iç ve sol içte aynı Seferovic gibi kaleye sırtı dönük oynadılar.
Giresun ortayı kalabalık tutup merkezde bu adamlara sağlam basınca Galatasaray kilitlendi.
Opsiyon neydi peki? İki bekin, kanat oyuncularının boşalttığı alanlara girip isabetli orta yapabilmeleri... Boey ve Van Aanholt bunu da başaramadı.
Okan Buruk ikinci yarının başında çift santrfora döndüğünde beklenti bu adamların havadan, yerden beslenmesiydi. Ama kanat dörtlüsü o kadar kötüydü ki iki santrforlu oyun da çare olamadı.
Torreira da Mertens de doğru ve büyük transferler. Ancak dün Kerem ve Yunus'la birlikte sahadaki üçüncü yerli Abdülkerim de bireysel hatayla Giresunspor'a golü hediye edince kalan dakikalar, Nef Stadı'na 4-5 gol beklentisiyle gelen Galatasaray taraftarının ıslıklarıyla panik oyunu getirdi.
Her yenilgiden ders çıkarılır. Ancak Kerem ve Yunus geçen sezonki performanslarının çeyreğini veremezlerse santrforunuz şapkadan tavşan mı çıkaracak?
LEVENT TÜZEMEN - OYUN SİSTEMİ YOK
Galatasaray çok yavaş oynuyor. Kanatlardan hızlı hücum yapamıyor, iki bek Aanholt ile Boey etkili orta atamıyor. Seferovic de gol yollarında yalnız kalıyor. Oliveira'yı çok övdük ama Galatasaray'ın temposunu düşürüyor.
Eğer Galatasaray, kanatlara Rodrigues, eski Bruma, Onyekuru gibi dribbling yapabilen, geniş alanda etkili olan, dar alanda çalım atabilen kanat oyuncuları almaz ve sadece Yunus-Kerem ikilisine kalırsa hücumda çok zorlanır.
Giresunspor, öyle kapalı bir savunma yaptı ki Kerem ile Yunus da bu savunmayı geçebilecek beceriyi gösteremedi.
Ayrıca Okan hoca, kenarda maçı tek başına yönetmeli. Yardımcısı İrfan Saraloğlu rol çalmamalı. Çünkü oyuncu kulübeye bakınca iki başlı bir yönetim görüyor. Okan hoca vücut diliyle bir şeyler anlatıyor.
Yardımcısı da kendine göre bir vücut dili kullanıyor. Bu durum otorite zafiyeti yaratır ve futbolcu da bunu kullanır. Mertens ve Torreira takıma yerleştiğinde Galatasaray daha dengeli bir oyun oynar.
Giresunspor, Abdülkerim'in hatalı pasından golü buldu ama defansif anlamda iyi mücadele ettiler ve ayaklarındaki topları isabetli pas oynama yönünde kullanmaya çalıştılar.
Galatasaray'ın belirli bir oyun sistemi olmadığını net görüyoruz. Okan hoca, bu zafiyeti çabuk gidermeli, oyunun patronunu belirlemeli, eğer yoksa alınması için yönetime başvurmalı.
Bana göre G.Saray 10 numara gibi bir oyuncuyu arıyor. Becerili, ayakları kaliteli bir futbolcu, Seferovic'in golcülüğünü çoğaltır, Mertens'in daha etkili oynamasını sağlar.
Yani G.Saray'ın 3 ana yere ihtiyacı var. 1-Kanat oyuncusu şart, 2-10 numara bir oyun lideri şart. 3-Nelsson gidecekse çabuk bir stoper alınmalı.