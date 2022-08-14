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Sabah Gazetesi yazarları Galatasaray Giresunspor maçını değerlendirdi

Son dakika Galatasaray Giresunspor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, sahasında Giresunspor'u konuk etti. Bu sezon ilk kez taraftarının önüne çıkan Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, Karadeniz ekibine 1-0 mağlup oldu. Giresunspor'a galibiyeti getiren golü 77. dakikada Borja Sainz kaydetti. Bu sonuçla birlikte Giresunspor ilk galibiyetine uzanırken, Galatasaray ise ilk yenilgisini almış oldu. Sabah Gazetesi yazarları da Galatasaray Giresunspor maçı ile ilgilş değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2022 Pazar 09:47
Sabah Gazetesi yazarları Galatasaray Giresunspor maçını değerlendirdi

ALİ GÜLTİKEN - G.SARAY'A ACI DERS

Süper Lig'de gücü sınırlı olan takımların en büyük motivasyonu maçı gol yemeden uzatmak olur. Bunun için maçın inşasını yoğun bir savunma üzerine kurarlar.

Sabah Gazetesi yazarları Galatasaray Giresunspor maçını değerlendirdi

Giresunspor beklendiği gibi bu şekilde bir strateji ile maça başladı, Galatasaray'ın oyun temposu da buna yardımcı oldu. Özellikle Galatasaray'ın yaratıcı oyuncuları Kerem ve Yunus'un tüm maç boyunca etkisizlikleri de takımın genel oyun temposunu düşürdü.

Sabah Gazetesi yazarları Galatasaray Giresunspor maçını değerlendirdi

Oyunun böyle sıkıştığı durumlarda beklerin veya orta alanın hücum katkısını istersiniz ama bu taraftan da Galatasaray'a beklenen katkı gelmedi.

Sabah Gazetesi yazarları Galatasaray Giresunspor maçını değerlendirdi

Buna bir de Seferovic'in savunmanın baskısından kurtulamayışı ve hareketsizliği eklenince Galatasaray topa sahip olan ama tempoya sahip olamayan bir oyunun içinde sallanmaya başladı.

Sabah Gazetesi yazarları Galatasaray Giresunspor maçını değerlendirdi

Abdülkerim'in savunmada yaptığı bireysel hata da işin tuzu biberi oldu.

Sabah Gazetesi yazarları Galatasaray Giresunspor maçını değerlendirdi

Galatasaray'ın kadro zenginliği var. Fakat 11'de başlayanlar da sonradan girenler de sarı-kırmızılı taraftarın coşkusuna oyun olarak karşılık veremedi.

Sabah Gazetesi yazarları Galatasaray Giresunspor maçını değerlendirdi

Giresunspor, bu başarısından dolayı elbette takdiri hak ediyor. Kolay değil, maçın tamamına yakın bir bölümünü sabırlı bir şekilde savunmada geçirdiler.

Sabah Gazetesi yazarları Galatasaray Giresunspor maçını değerlendirdi

Ama gördük ki maçı kazanma azimlerini hiç kaybetmediler. Sabırla bekledikleri hatayı da affetmediler. Bunlar acı dersler ama futbolun dili de bu.

Sabah Gazetesi yazarları Galatasaray Giresunspor maçını değerlendirdi

BÜLENT TİMURLENK - SANTRAFOR NE YAPSIN!

İlk yarı bittiğinde G.Saray'ın 6 hücum girişimi, çerçeveyi bulan bir top, bir de Oliveira'nın direkte patlayan frikiği vardı.

Sabah Gazetesi yazarları Galatasaray Giresunspor maçını değerlendirdi

45 bin taraftar önünde yeni transferler ve Antalya galibiyetinin moraliyle hızlı başlamaları bekleniyordu elbette. Ancak bunu sadece 10 dakika başarabildiler. Orta saha ikilisini yenileyen Galatasaray'da problem neydi?

Sabah Gazetesi yazarları Galatasaray Giresunspor maçını değerlendirdi

Sezon geneli için yerli kontenjanında sahada olan Kerem ve Yunus'un vasatın altına düşme lüksleri yok. Dün ikisi de kanatta top almak yerine sağ iç ve sol içte aynı Seferovic gibi kaleye sırtı dönük oynadılar.

Sabah Gazetesi yazarları Galatasaray Giresunspor maçını değerlendirdi

Giresun ortayı kalabalık tutup merkezde bu adamlara sağlam basınca Galatasaray kilitlendi.

Sabah Gazetesi yazarları Galatasaray Giresunspor maçını değerlendirdi

Opsiyon neydi peki? İki bekin, kanat oyuncularının boşalttığı alanlara girip isabetli orta yapabilmeleri... Boey ve Van Aanholt bunu da başaramadı.

Sabah Gazetesi yazarları Galatasaray Giresunspor maçını değerlendirdi

Okan Buruk ikinci yarının başında çift santrfora döndüğünde beklenti bu adamların havadan, yerden beslenmesiydi. Ama kanat dörtlüsü o kadar kötüydü ki iki santrforlu oyun da çare olamadı.

Sabah Gazetesi yazarları Galatasaray Giresunspor maçını değerlendirdi

Torreira da Mertens de doğru ve büyük transferler. Ancak dün Kerem ve Yunus'la birlikte sahadaki üçüncü yerli Abdülkerim de bireysel hatayla Giresunspor'a golü hediye edince kalan dakikalar, Nef Stadı'na 4-5 gol beklentisiyle gelen Galatasaray taraftarının ıslıklarıyla panik oyunu getirdi.

Sabah Gazetesi yazarları Galatasaray Giresunspor maçını değerlendirdi

Her yenilgiden ders çıkarılır. Ancak Kerem ve Yunus geçen sezonki performanslarının çeyreğini veremezlerse santrforunuz şapkadan tavşan mı çıkaracak?

Sabah Gazetesi yazarları Galatasaray Giresunspor maçını değerlendirdi

LEVENT TÜZEMEN - OYUN SİSTEMİ YOK

Galatasaray çok yavaş oynuyor. Kanatlardan hızlı hücum yapamıyor, iki bek Aanholt ile Boey etkili orta atamıyor. Seferovic de gol yollarında yalnız kalıyor. Oliveira'yı çok övdük ama Galatasaray'ın temposunu düşürüyor.

Sabah Gazetesi yazarları Galatasaray Giresunspor maçını değerlendirdi

Eğer Galatasaray, kanatlara Rodrigues, eski Bruma, Onyekuru gibi dribbling yapabilen, geniş alanda etkili olan, dar alanda çalım atabilen kanat oyuncuları almaz ve sadece Yunus-Kerem ikilisine kalırsa hücumda çok zorlanır.

Sabah Gazetesi yazarları Galatasaray Giresunspor maçını değerlendirdi

Giresunspor, öyle kapalı bir savunma yaptı ki Kerem ile Yunus da bu savunmayı geçebilecek beceriyi gösteremedi.

Sabah Gazetesi yazarları Galatasaray Giresunspor maçını değerlendirdi

Ayrıca Okan hoca, kenarda maçı tek başına yönetmeli. Yardımcısı İrfan Saraloğlu rol çalmamalı. Çünkü oyuncu kulübeye bakınca iki başlı bir yönetim görüyor. Okan hoca vücut diliyle bir şeyler anlatıyor.

Sabah Gazetesi yazarları Galatasaray Giresunspor maçını değerlendirdi

Yardımcısı da kendine göre bir vücut dili kullanıyor. Bu durum otorite zafiyeti yaratır ve futbolcu da bunu kullanır. Mertens ve Torreira takıma yerleştiğinde Galatasaray daha dengeli bir oyun oynar.

Sabah Gazetesi yazarları Galatasaray Giresunspor maçını değerlendirdi

Giresunspor, Abdülkerim'in hatalı pasından golü buldu ama defansif anlamda iyi mücadele ettiler ve ayaklarındaki topları isabetli pas oynama yönünde kullanmaya çalıştılar.

Sabah Gazetesi yazarları Galatasaray Giresunspor maçını değerlendirdi

Galatasaray'ın belirli bir oyun sistemi olmadığını net görüyoruz. Okan hoca, bu zafiyeti çabuk gidermeli, oyunun patronunu belirlemeli, eğer yoksa alınması için yönetime başvurmalı.

Sabah Gazetesi yazarları Galatasaray Giresunspor maçını değerlendirdi

Bana göre G.Saray 10 numara gibi bir oyuncuyu arıyor. Becerili, ayakları kaliteli bir futbolcu, Seferovic'in golcülüğünü çoğaltır, Mertens'in daha etkili oynamasını sağlar.

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