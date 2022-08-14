Sabah Gazetesi yazarları Galatasaray Giresunspor maçını değerlendirdi

Giresunspor beklendiği gibi bu şekilde bir strateji ile maça başladı, Galatasaray'ın oyun temposu da buna yardımcı oldu. Özellikle Galatasaray'ın yaratıcı oyuncuları Kerem ve Yunus'un tüm maç boyunca etkisizlikleri de takımın genel oyun temposunu düşürdü.