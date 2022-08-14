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Mostafa Mohamed beğenilmedi!

Aslan'dan ayrılarak Nantes'a kiralanan Mostafa Mohamed ilk maçına Lille karşısında çıktı. Mısırlı futbolcu 79 dakika sahada kaldı. Ancak beklenilen performansı sergileyemedi. 5.2 puan aldı. Karşılaşmanın en kötüsü seçildi. Nantes taraftarı da yeni transferlerinin oyununu eleştirdi ancak henüz alışma döneminde olduğu belirtildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2022 Pazar 06:50
Mostafa Mohamed beğenilmedi!
Aslan'dan ayrılarak Nantes'a kiralanan Mostafa Mohamed ilk maçına Lille karşısında çıktı. Mısırlı futbolcu 79 dakika sahada kaldı. Ancak beklenilen performansı sergileyemedi. 5.2 puan aldı. Karşılaşmanın en kötüsü seçildi. Nantes taraftarı da yeni transferlerinin oyununu eleştirdi ancak henüz alışma döneminde olduğu belirtildi.
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