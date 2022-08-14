Cimbom'a Jamaikalı santrfor! 1.92'lik kule geliyor

Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında Giresunspor'u Nef Stadyumu'nda ağırladı.
Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında Giresunspor'u Nef Stadyumu'nda ağırladı.
Sarı-kırmızılı ekip zorlu mücadeleyi 1-0 kaybetti.
Yeni transferlerden Lucas Torreira ve Dries Mertens, oyuna sonradan dahil oldu.
Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, hücum hattını zenginleştirmek için temaslarını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılıların gündemine giren son isim Spartak Moskova forması giyen Shamar Nicholson oldu.
25 yaşındaki Nicholson için Rusya kulübüyle görüşmelere başladı.
Jamaikalı forvetin kulübüyle 2026 yılına kadar kontratı var.
Bonservis bedeli 7.5 milyon euro.
Galatasaray ana hedefi olan Belotti için de fırsat kovalıyor.
10 numara pozisyonu için Evander ile de temas sürüyor.
SHAMAR NICHOLSON KİMDİR?
16 Mart 1997 doğumlu Shamar Nicholson, ülkesi Jamaika'nın Boys' Town FC kulübünde futbola başladı.
Golcü oyuncu, NK Domzale, RSC Charleroi ve Spartak Moskova'da forma giydi.
33 MAÇTA 21 GOL ATTI
Geçtiğimiz sezon 33 karşılaşmada görev alan 25 yaşındaki santrfor, 21 kez rakip fileleri havalandırmayı başarırken, 7 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.
Nicholson'un sözleşmesi kulübü Spartak Moskova ile 30 Haziran 2026 yılında sona erecek.
25 yaşındaki forvet 1.92 boyunda. Nicholson özellikle güçlü fiziği ve hava hakimiyeti ile dikkat çekiyor.