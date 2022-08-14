Haberler Galatasaray Cimbom'a Jamaikalı santrfor! 1.92'lik kule geliyor

Cimbom'a Jamaikalı santrfor! 1.92'lik kule geliyor

Galatasaray hücum hattını zenginleştirmek için temaslarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların gündemine giren son isim Spartak Moskova forması giyen Shamar Nicholson oldu. 25 yaşındaki Nicholson için Rusya kulübüyle görüşmelere başladı. Jamaikalı forvetin kulübüyle 2026 yılına kadar kontratı var. Bonservis bedeli 7.5 milyon euro. Galatasaray ana hedefi olan Belotti için de fırsat kovalıyor. 10 numara pozisyonu için Evander ile de temas sürüyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2022 Pazar 06:50
Galatasaray'da forvete son aday Nicholson!

Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında Giresunspor'u Nef Stadyumu'nda ağırladı.

Galatasaray'da forvete son aday Nicholson!

Sarı-kırmızılı ekip zorlu mücadeleyi 1-0 kaybetti.

Galatasaray'da forvete son aday Nicholson!

Yeni transferlerden Lucas Torreira ve Dries Mertens, oyuna sonradan dahil oldu.

Galatasaray'da forvete son aday Nicholson!

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, hücum hattını zenginleştirmek için temaslarını sürdürüyor.

Galatasaray'da forvete son aday Nicholson!

Sarı-kırmızılıların gündemine giren son isim Spartak Moskova forması giyen Shamar Nicholson oldu.

Galatasaray'da forvete son aday Nicholson!

25 yaşındaki Nicholson için Rusya kulübüyle görüşmelere başladı.

Galatasaray'da forvete son aday Nicholson!

Jamaikalı forvetin kulübüyle 2026 yılına kadar kontratı var.

Galatasaray'da forvete son aday Nicholson!

Bonservis bedeli 7.5 milyon euro.

Galatasaray'da forvete son aday Nicholson!

Galatasaray ana hedefi olan Belotti için de fırsat kovalıyor.

Galatasaray'da forvete son aday Nicholson!

10 numara pozisyonu için Evander ile de temas sürüyor.

Galatasaray'da forvete son aday Nicholson!

SHAMAR NICHOLSON KİMDİR?
16 Mart 1997 doğumlu Shamar Nicholson, ülkesi Jamaika'nın Boys' Town FC kulübünde futbola başladı.

Galatasaray'da forvete son aday Nicholson!

Golcü oyuncu, NK Domzale, RSC Charleroi ve Spartak Moskova'da forma giydi.

Galatasaray'da forvete son aday Nicholson!

33 MAÇTA 21 GOL ATTI
Geçtiğimiz sezon 33 karşılaşmada görev alan 25 yaşındaki santrfor, 21 kez rakip fileleri havalandırmayı başarırken, 7 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.

Galatasaray'da forvete son aday Nicholson!

Nicholson'un sözleşmesi kulübü Spartak Moskova ile 30 Haziran 2026 yılında sona erecek.

Galatasaray'da forvete son aday Nicholson!

25 yaşındaki forvet 1.92 boyunda. Nicholson özellikle güçlü fiziği ve hava hakimiyeti ile dikkat çekiyor.

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