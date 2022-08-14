Aslantepe karnavalı

G.Saray, Giresunspor'u konuk ettiği mücadelede taraftarıyla kavuştu. Öncesinde kombinelere hücum eden ve karşılaşmanın biletlerini de çıkar çıkmaz bitiren sarı-kırmızılılar, Nef Stadyumu'na akın etti. Taraftarlar, kötü sona eren sezonun ardından yönetim ve teknik heyetin değişmesiyle ve birbirinden flaş transferlerin de etkisiyle erken saatlerden itibaren tribünlerdeki yerini aldı. Tribünlerin tamamını dolduran sarı- kırmızılılar, maç öncesinde özellikle Dries Mertens ve Lucas Torreira'ya yoğun tezahüratlarda bulundu. Mücadelenin başlama düdüğüyle ise Aslantepe'de yer yerinden oynadı. Klasikleşen 3'lüyü çeken sarı-kırmızılı taraftarlar, rakibin hücumlarında ise kulakları sağır eden ıslık performansını ortaya koydu. İlk yarısı golsüz geçilen ilk yarının ardından ikinci yarıda desteğini arttıran sarı-kırmızılılar, Abdülkerim'in hatasının ardından gelen golle ise adeta şok etkisi yaşadılar. Son anlarda takımlarının beraberlik için ileri itici gücü olsalar da Giresunspor mağlubiyetini önlemeye yetmediler. Sarı-kırmızılı taraftarlar, bu yenilginin ardından Aslantepe'den son derece üzgün bir şekilde ayrıldı.