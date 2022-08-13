Yıldızlar sahne alıyor! İşte Aslan'ın Giresunspor maçı 11'i

Galatasaray, Süper Lig'de 2. hafta Giresunspor'u konuk edecek. Geçen sezon yaşadığı hüsranı transfer sezonunda alınan süper yıldızlarla unutturan sarı-kırmızılılarda keyifler yerinde. Sezonu Antalya'da açan Aslan, Bafetimbi Gomis'in 90. dakikada attığı golle rakibini 1-0 mağlup etmişti. Cimbom bugün 21.45'te Nef Stadı'nda Giresunspor'u konuk edecek. Hedef 2'de 2 yaparak yola kayıpsız devam etmek.



BU sezon ilk defa kendi sahasında resmi maça çıkacak olan Galatasaray'da heyecan büyük. Taraftarlar kombine ve biletleri tüketti. 50 bin taraftar bugün hem 3 puanı hem de yeni transferler Lucas Torreira ve Dries Mertens'i bekliyor. Teknik direktör Okan Buruk hafta boyunca oyuncularına motivasyon konuşması yaptı. Genç çalıştırıcı "Bu haftaları kazanarak geçersek gelecek fikstürde işimiz kolaylaşır" dedi.



MUHTEMEL 11'LER



GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkadir, Van Aanholt, Mitdsjö, Oliveira, Kerem, Emre Akbaba, Yunus, Seferovic.



GİRESUNSPOR: Onurcan, Hayrullah, Sergen, Perez, Alper, Murat, Traore, Serginho, Doğan, Eguskiza, Bajic.