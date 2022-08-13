Galatasaray ve Roma'ya Belotti'den kötü haber!

Geçtiğimiz sezonu 13. sırada tamamlayan Galatasaray, şampiyonluk parolasıyla sezona başladı.
Geçtiğimiz sezonu 13. sırada tamamlayan Galatasaray, şampiyonluk parolasıyla sezona başladı.
Aslan, yaz transferinde adeta şov yaptı.
Orta saha ve hücum hattına oldukça kaliteli isimler transfer edildi.
Sergio Oliviera ile başlayan transfer harekatı, Seferovic, Torreira ve Mertens ile devam etti.
Seferovic'in yanına bir golcü daha almak isteyen Cimbom, çalışmalarını Belotti ismi üzerine yoğunlaştırmıştı.
Galatasaray'ın bu transferdeki en büyük rakibi ise Roma'ydı...
Ancak başkent ekibi, kadrosundaki oyuncuları gönderemediği sürece Belotti'ye imza attıramıyor.
Gelen haberlere göre Belotti için en iyi teklif Galatasaray'dan gelmişti.
Habere göre iki takım da yapacağı tekliflerle Galatasaray ve Roma'nın önüne geçmeyi hedefliyor.
Galatasaray Belotti için 3.3 milyon Euro'luk maaş teklifi yapmıştı.
Belotti transferinin kısa süre içerisinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.
Galatasaray, yıldız ismin başka takıma imza atması halinde alternatiflere yönelecek.