Haberler Galatasaray Galatasaray ve Roma'ya Belotti'den kötü haber!

Galatasaray ve Roma'ya Belotti'den kötü haber!

Yaz transfer döneminde adeta şov yapan Galatasaray, forvet arayışlarını sürdürüyor. Seferovic'in yanına bir isim daha katmak isteyen sarı kırmızılılarda listenin ilk sırasında Belotti bulunuyordu. Ancak Galatasaray'a bu transferde kötü haber geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 17:58
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Galatasaray ve Roma'ya Belotti'den kötü haber!

Geçtiğimiz sezonu 13. sırada tamamlayan Galatasaray, şampiyonluk parolasıyla sezona başladı.

Galatasaray ve Roma'ya Belotti'den kötü haber!

Aslan, yaz transferinde adeta şov yaptı.

Galatasaray ve Roma'ya Belotti'den kötü haber!

Orta saha ve hücum hattına oldukça kaliteli isimler transfer edildi.

Galatasaray ve Roma'ya Belotti'den kötü haber!

Torino ile sözleşmesi sona eren yıldız isim, Roma'ya transfer olmak istiyor.

Galatasaray ve Roma'ya Belotti'den kötü haber!

Ancak başkent ekibi, kadrosundaki oyuncuları gönderemediği sürece Belotti'ye imza attıramıyor.

Galatasaray ve Roma'ya Belotti'den kötü haber!

Gelen haberlere göre Belotti için en iyi teklif Galatasaray'dan gelmişti.

Galatasaray ve Roma'ya Belotti'den kötü haber!

RAKİP ÇIKTI!

Belotti'nin Roma'ya olan transferinin uzaması, başka takımların iştahını kabarttı.

Galatasaray ve Roma'ya Belotti'den kötü haber!

Fransız basınında yer alan habere göre, Nice ve Monaco da transfer yarışına dahil oldu.

Galatasaray ve Roma'ya Belotti'den kötü haber!

Habere göre iki takım da yapacağı tekliflerle Galatasaray ve Roma'nın önüne geçmeyi hedefliyor.

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