Galatasaray Giresunspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 2. haftasında heyecan devam ediyor. Galatasaray sahasında Giresunspor'u konuk ediyor.

Yaz transfer döneminde yıldızlar karması oluşturan Galatasaray'da hedef, Giresunspor engelini de aşıp ikide iki yapmak. Konuk Giresunspor ise ilk hafta alınan Adana Demirspor mağlubiyetini telafi etmek istiyor.

Galatasaray - Giresunspor maçı öncesi ev sahibi ekibin 11'i belli oldu.

İLK 11'LER



Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Aanholt, Midtsjo, Oliveira, Emre Akbaba, Yunus, Kerem, Seferovic.



Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Sergen, Perez, Alper, Trore, Mejia, Savicevic, Serginho, Sainz, Bajic.

GALATASARAY - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Giresunspor maçı 13 Ağustos Cumartesi günü saat 21:45'te beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Nef Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Kadir Sağlam düdük çalacak.