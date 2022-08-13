Haberler Galatasaray Galatasaray Giresunspor maçı canlı | Galatasaray maçı canlı izle | GS maçı canlı yayın

Galatasaray Giresunspor maçı canlı | Galatasaray maçı canlı izle | GS maçı canlı yayın

Süper Lig'in 2. haftasında heyecan devam ediyor. Galatasaray sahasında Giresunspor'u konuk ediyor. Yaz transfer döneminde yıldızlar karması oluşturan Galatasaray'da hedef, Giresunspor engelini de aşıp ikide iki yapmak. Konuk Giresunspor ise ilk hafta alınan Adana Demirspor mağlubiyetini telafi etmek istiyor. Galatasaray Giresunspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 21:42
Galatasaray Giresunspor maçı canlı | Galatasaray maçı canlı izle | GS maçı canlı yayın

Süper Lig'in 2. haftasında heyecan devam ediyor. Galatasaray sahasında Giresunspor'u konuk ediyor.

Yaz transfer döneminde yıldızlar karması oluşturan Galatasaray'da hedef, Giresunspor engelini de aşıp ikide iki yapmak. Konuk Giresunspor ise ilk hafta alınan Adana Demirspor mağlubiyetini telafi etmek istiyor.

Galatasaray Giresunspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Aanholt, Midtsjo, Oliveira, Emre Akbaba, Yunus, Kerem, Seferovic.

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Sergen, Perez, Alper, Trore, Mejia, Savicevic, Serginho, Sainz, Bajic.

GALATASARAY - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Galatasaray - Giresunspor maçı 13 Ağustos Cumartesi günü saat 21:45'te başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor. Nef Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Kadir Sağlam düdük çalacak.

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